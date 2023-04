SpaceX Livestream: Hier könnt ihr den Start der SpaceX Starship-Rakete Live bei YouTube verfolgen (Video)

Es geht wieder in den Weltraum, wenn auch nur für einen Testflug: Am heutigen 20. April soll die SpaceX Starship-Rakete zu einem Testflug abheben und einen Orbitalflug von Texas nach Hawaii meistern. Die erst vor wenigen Tagen konkret bekannt gewordenen Pläne lösen bereits ein riesiges Interesse aus und wer Live dabei sein will, kann sich den zweiten Startversuch in Kürze im YouTube Livestream ansehen.



Das im Jahr 2002 von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX ist schon seit Jahren für riesige Weltraum-Events verantwortlich und lockte schon mehrmals mit Raketenstarts und Testflügen ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Dank Livestreams und umfangreich aufbereiteter Videos schauen dabei tatsächlich viele Millionen Menschen zu. Unvergessen bleibt der Start der Falcon Heavy Anfang 2018, die unter anderem einen Tesla und Spaceman ins All befördert hat und damals der zweitmeist-gesehene Livestream aller Zeiten gewesen ist. Ganz so hoch wird man heute wohl nicht greifen, aber diesmal geht es auch weniger um die Show.

Im Laufe des Nachmittags soll das SpaceX Starship den Jungfernflug antreten und einen Orbitalflug von Texas nach Hawaii meistern. Konkret soll das mit dem „Super Heavy“-Booster ausgestattete Spaceship SN24 etwa eineinhalb Stunden unterwegs sein und dabei die Erde einmal umrunden. Anschließend soll im Pazifik vor Hawaii „gewassert“ werden. Auch der Booster, der nicht weniger als 33 Triebwerke hat, soll schon zwei Minuten nach dem Start abgetrennt werden und im Golf von Mexiko „wassern“.

Beim für den heutigen Donnerstag geplanten Jungfernflug handelt es sich um einen Testflug, der für zukünftige Starship-Einsätze entscheidend sein könnte. Doch selbst wenn heute nicht alles glattlaufen sollte, kann es als historischer Moment gesehen werden, der von manchen Medien schon als „neues Kapital der Raumfahrt“ bezeichnet wird. Sollte man also nicht verpassen.









Wann beginnt der SpaceX Starship Livestream?

Die große Frage ist natürlich, wann die Rakete starten soll. Nachdem es am Montag leider nicht geklappt hat, wagt man am heutigen Donnerstag den zweiten Versuch. Das mögliche Zeitfenster ist sehr klein, denn es öffnet sich um 15:28 und soll sich schon um 16:30 Uhr wieder schließen – jeweils deutscher Zeit. Der obige Livestream soll laut aktuellem Plan um 14:45 Uhr beginnen. Aber auch das kann sich noch ändern, sodass ihr einfach immer wieder mal reinklicken müsst oder euch in einschlägigen Fachmedien aktuell informiert, für welchen Zeitpunkt der Start geplant wird.

Sollte es auch heute nichts werden, sind weitere Startversuche für die nächsten Tage geplant.

