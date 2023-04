Android Auto: Waze-Navigation per Google Assistant steuern – für erste Nutzer in deutscher Sprache möglich

Die meisten Nutzer dürften unter Android Auto die Navigation von Google Maps verwenden, doch diese ist bekanntlich längst nicht mehr ohne Konkurrenz, denn unter anderem Googles zweite Navigation-App Waze steht zur Nutzung bereit. Jetzt hat man es wohl endlich geschafft, die Sprachsteuerung von Waze per Google Assistant auch in deutscher Sprache anzubieten. Bei ersten Nutzern ist das jetzt möglich.



Manchmal dauert es bei Google etwas länger und wenn wir von Android Auto reden, dann gilt das erst recht. Schon seit Juni 2019 ist es möglich, Waze per Google Assistant zu steuern und ebenfalls seit mehreren Jahren ist Waze unter Android Auto nutzbar. Allerdings hat die Kombination aus diesen drei Diensten bisher nur in englischer Sprache sowie zum Teil in Französisch, Spanisch und Portugiesisch funktioniert. Auch Googles offizielle Support-Seite spricht nur von diesen drei Sprachen.

Jetzt berichtet einer unserer Leser, dass sich Waze unter Android Auto in deutscher Sprache per Google Assistant steuern ließ. Am nächsten Tag war es allerdings wieder verschwunden. Das Starten der Navigation, Festlegen von Zielen, Melden von Staus und Hindernissen und weitere im Fahrzeug nutzbare Funktionen lassen sich wohl in deutscher Sprache steuern. Auf der deutschen Support-Seite ist die Rede von „Navigieren, melden, Einstellungen ändern und vieles mehr per Spracheingabe“. Allerdings bezieht sich das wie bereits erwähnt auf die englische Sprache.

Weil es an einem Tag funktioniert hat und am nächsten wiederum nicht, dürfte es sich um einen Testlauf vor dem Rollout handeln. Sowohl Waze in deutscher Sprache als auch deutsche Navigationsanweisungen per Assistant sind keine Raketenwissenschaft, sodass der Rollout hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten lässt.

[Vielen Dank an: Kerim]

