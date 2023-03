YouTube Podcasts: Podcast-Playlisten und Podcast-Bereich im Creator Studio verfügbar (Screenshots)

Google hat bereits angekündigt, dass Podcasts zum YouTube-Schwerpunkt werden und entsprechende Funktionen zu YouTube Music und dem noch recht jungen YouTube Podcasts kommen. Bisher sind die Aktivitäten „US-only“, doch schon jetzt zeigt sich auch hierzulande eine erste Integration: Uploader können ihr Video nicht nur einer Playlist, sondern auch einem Podcast zuweisen.



Wie sich Google Podcast-Pläne mit YouTube Podcasts und YouTube Music Podcasts zusammenfügen, muss sich erst noch zeigen, doch schon jetzt ist klar, dass die bisherigen US-only Pläne auch eines Tages international starten sollen. In den Video-Einstellungen sowie während des Uploads gibt es jetzt die Option, ein Video nicht nur einer Playlist zuzuweisen, sondern auch einem Podcast. Über diesen Eintrag lassen sich auch Podcast-Playlisten erstellen.

Wurde einmal ein Podcast auf diesem Weg erstellt, gibt es im Creator Studio die neue Kategorie „Podcasts“, mit der diese speziellen Playlisten verwaltet werden können. Die Podcast-Playlisten unterscheiden sich derzeit kaum merklich von normalen Playlisten. Das würden sie wohl nur bei YouTube Podcasts tun, das hierzulande noch nicht zur Verfügung steht. Nutzer werden auf diesen Support-Artikel verwiesen, der die Erstellung ausführlich beschreibt, aber ebenfalls wieder zum nicht-verfügbaren YouTube Podcasts verweist.

Dass man diese Funktionen und Informationen in deutscher Sprache anbietet, muss nicht heißen, dass es schon sehr bald hierzulande startet. Denn in allen Ankündigungen heißt es noch „US-only“, was dann wohl noch längere Zeit der Fall sein wird.

[Danke an den Tippgeber 🙂 ]

