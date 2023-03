Microsoft Bing vs Google Bard: Microsofts ChatBot lässt Marktanteil deutlich wachsen und Google verliert Anteile

Google und Microsoft liefern sich derzeit einen KI-Wettstreit um die Integration von ChatBots und ähnlichen Technologien in ihre Suchmaschinen und weiteren Apps. Microsoft gibt mit dem Bing-ChatBot aktuell noch den Ton an und hat Google unter Druck gesetzt, Bard vielleicht etwas früher als geplant zu starten. Ein Blick auf Nutzungsstatistiken zeigt, dass sich das für Microsoft offenbar gelohnt hat.



ChatGPT und Microsoft haben Google in den letzten Wochen vorgeführt, man kann es nicht anders sagen. Zwar geht jetzt auch Google mit dem Start von Bard in die Offensive, aber die ersten Monate des Jahres gehörten ohne Frage Microsoft. Das zeigt sich jetzt auch in den Nutzungsstatistiken, denn Microsofts Suchmaschine und auch die Android-Apps konnten einen großen Sprung machen, während die Nutzung bei Google stagniert und auf kleinem Niveau sogar geschrumpft ist.

Die Zahlen: Microsoft vs. Google

Zwischen 7. Februar und 20. März sind die Seitenaufrufe bei Bing um 15 Prozent angestiegen. Im gleichen Zeitraum musste Google einen Rückgang um einen Prozent hinnehmen. Nicht dramatisch, aber bei den gigantischen Nutzermassen sind auch ein Prozent mehrere Millionen Nutzer. Diese Entwicklung kann man sehr eindeutig der Neugier auf den ChatBot zuordnen. Bei den Apps sind die Zahlen noch sehr viel deutlicher: Microsoft konnte die App-Downloads global um das Achtfache steigern, während Google auch hier zwei Prozent verloren hat.

Natürlich kann ein kleiner Anbieter prozentual schneller wachsen und ebenso kann ein dominantes Unternehmen mit hohen Marktanteilen auch bei größeren Verschiebungen nur wenig verlieren. Die Verschiebungen sind messbar, aber es muss sich zeigen, ob diese nachhaltig sind oder das Interesse schon wieder zurückgeht.

