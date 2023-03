Google One: VPN für nur noch 1,99 Euro im Monat – eine echte Kampfansage an den gesamten VPN-Markt

Das Google One VPN ist vor einigen Jahren als interessante Alternative im großen VPN-Markt gestartet, die nur wenigen Nutzern zur Verfügung stand. Mit der am Mittwoch verkündeten Änderung dürfte nicht nur die Reichweite, sondern auch die Attraktivität des VPN sprunghaft angestiegen sein. Denn plötzlich ist das VPN in puncto Preis-Leistung ein wirklich starkes Produkt, das sich jeder Nutzer für nur 1,99 Euro pro Monat sichern kann.



Für immer mehr Nutzer ist die dauerhafte oder zumindest häufige Nutzung eines VPN unumgänglich, sodass sich das vor einigen Jahren noch in der Nerd-Ecke befindliche Thema längst zu einem Riesenmarkt mit unzähligen Anbietern entwickelt hat. Google ist recht spät in den Markt eingestiegen und hat es langsam angehen lassen, doch spätestens seit dieser Woche gibt es keinen Zweifel mehr daran, dass man ernsthaft in diesem Bereich mitspielen will.

Die Verbreitung von Google One

Zuerst hat man das VPN nur US-Nutzern angeboten, die mindestens über das 2 Terabyte Speicherplatz-Abo verfügen und es unter Android nutzen. Ein Jahr später wurde es international angeboten, dann hat man es im vergangenen Jahr für alle Pixel 7-Nutzer geöffnet und einen Desktop-Client gestartet. Mit jedem Schritt hat man mehr oder weniger kontrolliertes Wachstum schaffen können, um die Infrastruktur gemütlich aufzubauen. Seit Mittwoch Abend steht das VPN für alle Google One-Abonnenten offen und dürfte damit einen großen Sprung machen.

Es gibt keine offiziellen Zahlen rund um Google One, doch ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Millionen Nutzer mindestens ein kleines Abo abgeschlossen haben, um GMail, Google Drive und Google Fotos in größerem Umfang nutzen zu können. Weiterhin gehe ich davon aus, dass es deutlich mehr Nutzer gibt, die ein kleines Abo (100 GB oder 200 GB) abgeschlossen haben, als die, die ein großes Abo (2 TB und mehr) abgeschlossen haben. Ich gehöre zwar seit Jahren zu letzter Gruppe und habe das VPN schon lange, aber viele werden erst in diesen Tagen erstmals Bekanntschaft machen.









Das Google One VPN ist unschlagbar günstig

Als Ergebnis dieser Entwicklung gibt es jetzt das Google One VPN für 1,99 Euro im Monat, das damit deutlich günstiger als die Konkurrenz ist. Bei anderen Anbietern zahlt man je nach Leistung das drei- bis vierfache, erhält einen solchen Preis nur im Probe-Abo oder mit mehrjähriger Vorauszahlung. Dabei darf man nicht vergessen, dass das VPN bei Google One eigentlich nur ein Nebenprodukt ist, denn es gibt da ja noch die 100 GB Speicherplatz, die Google Fotos-Funktionen, das Family Sharing und den zusätzlichen Google-Support.

Natürlich ist der Funktionsumfang des Google One VPN nicht unbedingt mit den großen Namen am Markt vergleichbar, aber das muss es auch gar nicht. Denn man erfüllt das Grundversprechen der sicheren Verbindung und konnte auch in unabhängigen Tests überzeugen. Vielleicht wird man den Funktionsumfang in Zukunft noch erweitern, das gilt vor allem mit Blick auf den bisherigen Verlauf als wahrscheinlich. Denn seit dem Start hat man einen App-Filter hinzugefügt, eine App-Whiteliste, einen Desktop-Client und als verwandtes Produkt einen Dark Web Scanner.

Der VPN-Markt ist umkämpft und Google hat hier ein echtes Statement gesetzt, vor allem preislich. Es wird sich zeigen, ob man damit ernsthaft Marktanteile gewinnen kann und ob sich Marktteilnehmer aufgrund der Bündelung besorgt zeigen.