Google One: Neuer Dark Web Scanner startet – soll die Nutzer zeitnah über Daten-Leaks informieren (Video)

Gestern Abend gab es ein überraschendes Update für das Google One VPN, das jetzt alle Abonnenten zusätzlich zu ihrem gebuchten Speicherplatz Gratis zur Verfügung steht. Aber das war nicht die einzige Neuerung bei Google One, denn man möchte offenbar auch darüber hinaus noch mehr für den Schutz der Nutzerdaten tun. US-Nutzer dürfen sich über einen Dark Web Scanner freuen.



Viele Nutzer dürften schon mal vom Dark Web gehört haben, das von außen betrachtet nicht unbedingt den besten Ruf hat und eher mit kriminellen Aktivitäten verbunden wird. Mit einem Standardbrowser oder per Suchmaschine lässt sich das Dark Web nicht nutzen – und selbst wenn, kann man es wohl kaum selbst überwachen. Google One bietet US-Nutzern nun einen Dark Web Scanner, der diese davor warnen soll, wenn persönliche Informationen in einer Datensammlung aufgetaucht sind.

Dazu können Nutzer eine Reihe von freiwilligen Angaben machen, auf die die Algorithmen achten sollen. Vom Namen über das Geburtsdatum und die Adresse bis hin zur Sozialversicherungsnummer lassen sich einige Dinge eintragen. Googles Algorithmen werden bei bekannten Dark Web Leaks diese Informationen abgleichen und Nutzer davor warnen, wenn ihre persönlichen Daten möglicherweise in den Umlauf gelangt sind. Prinzipiell dürfte das ähnlich funktionieren wie die Passwort-Leak-Funktion des Chrome-Browsers.

Im unten eingebundenen Video könnt ihr sehen, wie das Ganze funktioniert. Sollte es einen Treffer geben, werden die Nutzer sofort informiert und außerdem mit Hilfestellungen versorgt, wie sie ihre Daten schützen können. Weil das zuerst nur für US-Nutzer angeboten wird, ist das genaue Prozedere für europäische Nutzer noch nicht relevant.









Natürlich widerspricht es sich ein wenig, wenn Suchmaschinen das Dark Web nicht indexieren und durchsuchen können, aber dennoch Google nach Daten-Leaks Ausschau hält. Wie man das konkret umgesetzt hat und ob eine Art Redaktion für dieses Feature zum Einsatz kommt, hat man in der ersten Ankündigung noch nicht verraten. Ich könnte mir vorstellen, dass man ein solches Feature in einigen Jahren allen Besitzern eines Google-Kontos zur Verfügung stellt, ganz unabhängig von einem One-Abo.

Zuerst ist das eine weitere starke Funktion, die man allen One-Abonnenten in den USA anbietet. Für gerade einmal 1,99 Dollar / Euro gibt es 100 GB Speicherplatz, die Zusatzfunktionen für Google Fotos, das VPN und den Dark Web-Scanner. Da kann man wirklich nicht meckern und darf vielleicht ganz leise die Frage in den Raum werfen, ob da nicht schon bald eine Preiserhöhung im Raum steht…

» Google One VPN: Das Gratis-VPN ist jetzt für alle Nutzer verfügbar – alle Abonnenten können es verwenden

» Google Workspace: Das Abo wird teurer – Google erhöht die Preise für alle Workspace-Pakete

[Google-Blog]