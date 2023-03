Google Maps 3D: Das ist das neue Immersive View – Screenshots zeigen die Oberfläche im Einsatz (Video)

Nach mehreren Ankündigungen und ähnlichen vielen Verschiebungen scheint in diesen Tagen der Startschuss für Google Maps 3D zu fallen, das als ‚Immersive View‘ für erste Nutzer in ersten Nutzern angeboten wird. Jetzt gibt es erste Screenshots der neuen Oberfläche, die die 3D-Ansicht mit zusätzlichen Informationen kombiniert. Spoiler: Wirklich übersichtlich wirkt die Oberfläche nicht.



Google Maps hat seit vielen Jahren ein starkes Standing unter den Kartenplattformen, doch in letzter Zeit bekommt man vor allem von Apple Maps größere Konkurrenz, sodass man in vielen Bereichen stark nachlegen muss, um den Vorsprung zu halten. Das seit vielen Jahren in Entwicklung befindliche und immer wieder gezeigte ‚Immersive View‘ soll ein solcher Befreiungsschlag sein und ist nur durch die gewaltigen Daten- und Bildmengen möglich, über die Google Maps verfügt.

Über das Wochenende hat man offenbar den Startschuss gegeben, denn es haben sich eine Reihe von Nutzern gemeldet, die Immersive View in ersten Städten nutzen können. Wie die Bezeichnung schon verrät, handelt es sich dabei um eine Darstellungsform, die mehrere Layer miteinander kombiniert. Es soll eine alternative Ansicht sein, die die bisherigen Modi der Straßenkarten, Satellitenbilder oder Streetview ergänzt und zu einer echten 3D-Ansicht formt. Vergleichbar mit Google Earth, aber qualitativ auf einem ganz anderen Level.

Die Vorschaubilder waren beeindruckend (siehe die unten eingebundenen Videos), doch auf obigen Screenshots sieht das Ganze dann doch nicht mehr so toll aus, wie man das auf den Videos vermuten könnte. Die im 3D-Bild eingebundenen Informationen in Form von Icons sind praktisch, aber verdecken das Bild – das liegt in der Natur der Sache. Erschwerend ist eher das Wetter und die Verkehrslage, die meiner Meinung nach wirklich störend sind. Möglicherweise lässt sich das später ausblenden, aber als wirklich übersichtlich würde ich diese Gesamtansicht nicht bezeichnen.









Die große Frage ist für mich, was Google mit diesen Bildern erreichen will. Es wirkt mehr wie eine Machtdemonstration als wie eine wirklich praktische Ansicht. Denn zur Orientierung hilft das sicherlich nicht, stattdessen ist es in der weiter entfernten Ansicht beeindruckend, um einen Gesamteindruck von einem Ballungsraum zu erhalten. Sobald es näher herangeht, dürfte der um 3D erweiterte Satellitenmodus vollkommen ausreichen.

Warten wir mal ab, bis das weiter ausgerollt und verfeinert wird.

