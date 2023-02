Google Tasks: Neues Homescreen-Widget im Material You-Design wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

Viele Nutzer von Google Tasks dürfen sich in diesen Tagen auf ein größeres Update freuen, das eine rundum erneuerte Oberfläche im Material You-Design im Gepäck hat. Aber nicht nur das Design der Android-App wird überarbeitet, sondern im Zuge dessen erhält auch das Homescreen-Widget einen neuen Anstrich mit modernen Farben und kleineren Detailänderungen. Im Vergleich zeigt sich die Modernisierung.



Wir haben euch gestern das neue Google Tasks-Design gezeigt und in den Kommentaren wurde ich darauf hingewiesen, dass nicht nur die App-Oberfläche erneuert wurde, sondern auch das Homescreen-Widget. Gerade bei der Aufgabenverwaltung ist es natürlich sinnvoll, dieses bei intensiver Nutzung auf dem Homescreen zu haben und somit sowohl die offenen Aufgaben im Blick zu haben, als auch diese abhaken zu können. Hier die beiden Oberflächen im Vergleich, links die neue Version und rechts die alte Variante.

Strukturell hat sich nichts geändert, denn die Listenauswahl sowie der Button zum Erstellen einer neuen Aufgabe ist nach wie vor in der Titelzeile. Verändert hat sich hingegen, dass das Widget sich nun an den Material You-Farben orientiert und somit deutlich besser zum Gesamtdesign der Android-Oberfläche passt. Im Detail ist außerdem zu sehen, dass die Trennlinien zwischen den einzelnen Einträgen entfernt wurden, was insgesamt einen moderneren Eindruck vermittelt. Durch das interaktive Element am Beginn jedes Eintrags war diese ohnehin nicht unbedingt notwendig.

Das neue Widget-Design sollte ebenso wie das neue App-Design im Laufe der nächsten Tage bei allen Nutzern aufschlagen.

