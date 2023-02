Google Assistant: Das Licht bleibt aus – Google erklärt die dunkle Oberfläche zum alleinigen Standard

Der Google Assistant steht wahrscheinlich vor großen Veränderungen, denn es werden Features eingestellt, verschoben und vielleicht auch im Zuge einer potenziellen Neuausrichtung neue geschaffen. Eines gehört definitiv nicht dazu, wie die Entwickler jetzt selbst klargestellt haben: Die Assistant-Oberfläche wird beim Dark Mode bleiben und keine helle Oberfläche erhalten. Das ist überraschend.



Als der Google Assistant rund um das Jahr 2016 gestartet ist, war dessen Oberfläche weiß unterlegt und die Konversation mehr oder weniger in Form einer Sprechblase gehalten – siehe Titelbild. Später hat man sich dann im Zuge der Dark Mode-Anpassungen für eine dunkle Oberfläche entschieden und diese zum Standard erklärt. Das freute damals sehr viele Nutzer, doch so mancher würde sich vielleicht auch die helle Variante zurückwünschen. Tatsächlich war eine solche kürzlich in einer Präsentation zu sehen.

Google Assistant regularly tries new ideas to see what works and what could work better. This includes ways to make our products look and feel consistent throughout our product ecosystem. To offer a more helpful visual experience across all your devices, including Pixel Watch and Google TV, when you engage with Assistant on mobile Light mode is no longer available – it will now have a dark appearance, even if you have Dark theme turned off in your phone settings.