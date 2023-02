Fixed On Pixel: Google promotet magische Funktionen der Pixel-Smartphones & schießt gegen Apple

Google liefert sich schon seit längerer Zeit einen einseitigen Kleinkrieg mit Apple, der sich vor allem rund um Pixel vs iPhone, aber auch um einige spezielle Apps dreht. Jetzt bereitet man offenbar die nächste Runde vor, denn in wenigen Tagen will man ein neues Feature vorstellen, das die schlechten iPhone-Fotos auf einem Pixel-Smartphone verbessern soll. Dabei könnte man gleich drei Produkte einbeziehen.



Die Fehde rund um RCS für iMessage ist noch längst nicht vorbei und könnte von Google auf die nächste Stufe gehoben werden: Am Montag hat man einen Tweet veröffentlicht, der auf ein neues Feature am Sonntag – pünktlich zum Superbowl – hindeutet. Dabei geht es darum, dass sich ein iPhone-Nutzer an einen Pixel-Nutzer wendet und über ein verschwommenes Foto klagt. Natürlich kann das Pixel-Smartphone dieses ausbessern, allerdings erst am Sonntag. Hier der Tweet:

Mit „that phone“ ist ohne Frage das iPhone gemeint, das offenbar für diese Geschichte schlechte Fotos macht. Gut möglich, dass man hier mehrere Dinge zusammenführt: Einmal die starke Google Fotos-Funktion Unblur, dann die Tatsache, dass Fotos von Android-Nutzern unter iMessage stark verpixelt sind und natürlich dass das Pixel-Smartphone die besseren Fotos macht, zumindest in dieser Werbegeschichte. Was da kommt, lässt sich noch nicht sagen. Vielleicht ein verbessertes Photo Unblur, vielleicht eine tiefere Integration in andere Apps.

Falls da tatsächlich etwas kommt und es nicht nur ein Werbegag mit übertriebener Darstellung ist, werdet ihr es natürlich hier im Blog zeitnah erfahren. Gezeigt hat man bisher nur einen Pixel-Werbespot.