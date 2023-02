Android Auto: Wie wird das Wetter? Die erste Wetter-App für Googles Infotainment-Plattform ist endlich da

Viele Nutzer von Android Auto warten nach wie vor auf die neue Oberfläche, dürfen sich in diesen Tagen aber dennoch über eine weitere Innovation freuen: Erstmals startet eine vollständige Wetter-App für Android Auto, die im Vollbild genutzt wird und das aktuelle Wetter auf einer Karte darstellen kann. Darauf dürften viele Nutzer seit langer Zeit gewartet haben.



Der Umfang der für Android Auto verfügbaren Apps ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, aber nach wie vor sehr überschaubar. Denn Google strenge Restriktionen sorgen dafür, dass nur wenige App-Kategorien zugelassen sind und diese auch noch recht einheitliche Oberflächen verwenden müssen. Vor allem in den Bereichen Navigation und Medien sowie Kommunikation liegen die Schwerpunkte, während ausgerechnet die Kategorie Wetter, was beim Aufenthalt im Freien eine nicht ganz unwichtige Rolle spielt, bisher nicht vertreten war.

Jetzt startet die Android-App „WetterOnline“, im Original heißt sie „Weather & Radar“ für Android Auto. Die App zeigt sich im Vollbild und ist ähnlich wie eine Karten-App nutzbar. Die Oberfläche zeigt die Karte, euren aktuellen Standort sowie ein Wetter-Radar mit Wolken, so wie man das von vielen anderen Ansichten in dieser Kategorie kennt. Die App ist wie eine Navigations-App aufgebaut und hat es wohl auch dadurch in die Google Play Store-Whitelist für Android Auto geschafft.

Allerdings zeigt die App nur sehr ungenaue Karten, wie bei einer gewöhnlichen Wetterprognose, sodass ihr diese in keiner Weise zur Navigation oder wenigstens zur Standortermittlung nutzen könnt. Ihr müsst euch also zwischen Wetter und Navigation entscheiden. Allerdings wird wohl kaum jemand die App dauerhaft geöffnet haben, sondern sich nur schnell über die Wetter-Entwicklung auf der bevorstehenden Route informieren wollen.









Um die App zu nutzen, müsst ihr sie lediglich auf eurem Smartphone installieren und dieses mit Android Auto verbinden. Anschließend sollte die App auf dem Android Auto-Homescreen auftauchen und wie gewohnt nutzbar sein. Die App ist kostenlos und kann somit einfach einmal ausprobiert werden. Gerade in der aktuellen Jahreszeit ist es vielleicht gut zu wissen, auf welche Wetterfront man bei längeren Routen zufährt.

Im obigen Video könnt ihr die Oberfläche der App sehen, die wirklich noch sehr rudimentär gehalten ist. Aber vielleicht motiviert dieser Schritt endlich App-Entwickler ähnlicher Anwendungen, sich ebenfalls für eine Android Auto-Version zu interessieren und eine solche zu entwickeln. Zwar bietet auch Google eine Wetter-App sowie eine Schnellanzeige, aber diese erfüllt einen völlig anderen Zweck als WetterOnline.

[WetterOnline]