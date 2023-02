Android 13: Neues Leben für die Pixel 2-Smartphones – Lineage OS 20 ist jetzt zum Download verfügbar

Google versorgt alle Pixel-Smartphones mehrere Jahre lang mit Android-Updates sowie Sicherheitsupdates, wobei man im Laufe der Zeit glücklicherweise mehrfach den Zeitraum nach oben geschraubt hat. Irgendwann ist dennoch die Grenze erreicht, sodass man sich nach Alternativen oder einem neuen Smartphone umsehen sollte. Jetzt könnt ihr dank LineageOS 20 Android 13 auf die Pixel 2-Smartphones bringen.



Die Update-Unterstützung für die zweite Pixel-Generation wurde bereits 2020 planmäßig eingestellt und viele Nutzer dürften wohl mittlerweile auf ein neueres Modell gewechselt haben. Wer aber noch eines im Schrank hat oder es nach wie vor aktiv nutzt, könnte den Sprung zu Android 13 wagen: Die Bastler von Lineage OS haben die aktuelle Version 20 auf Basis von Android 13 nun für weitere Smartphones veröffentlicht – darunter Pixel 2 und Pixel 2 XL.

Google hat die Smartphones zuletzt auf Android 11 aktualisiert, sodass die Geräte noch halbwegs mit einem modernen Betriebssystem unterwegs sind. Doch Android 12 wurde überspringen, Android 13 ist auf dem Vormarsch und schon in diesem Monat kommt Android 14. Es kann sich also lohnen, noch einen letzten Versuch zu wagen und Android 13 per Lineage OS 20 auf die Smartphones zu bringen. Eine ausführliche Anleitung findet ihr direkt bei Lineage. Es ist nicht sehr kompliziert, aber dennoch auf eigene Gefahr.

Beachtet bitte, dass ihr anschließend auch das GApps-Paket erneut flashen müsst, um Zugang zu den Google-Diensten zu erhalten.

Android 13 Download: Pixel 2 | Pixel 2 XL | GApps

