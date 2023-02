Android: Facebook-Konzern Meta arbeitet an neuer Smartwatch – mit abnehmbarem Display und Kameras

Google will mit der ersten Pixel Watch und den folgenden Generationen den Markt der Android-basierten Smartwatches wieder aufleben lassen und konnte insbesondere dank Samsung erste Erfolge erzielen. Jetzt wurde bekannt, dass unabhängig von Google auch Meta weiterhin an einer Smartwatch arbeitet und in diesem Jahr vielleicht doch noch die erste Meta Smartwatch auf den Markt bringt.



Der Facebook-Konzern Meta war mit seinen bisherigen Anläufen im Hardware-Bereich nicht sonderlich erfolgreich und auch die Zukunft des Oculus-Geschäft wird sehr von der Akzeptanz des Metaverse abhängen. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass Meta an einer eigenen Smartwatch arbeitet und jetzt gibt es nach einer eigentlich vermuteten Einstellung des Projekts überraschend neue Informationen und Bilder. Womöglich wird das Projekt doch fortgeführt.

Die Meta Smartwatch setzt auf ein Display mit abgerundeten Ecken und hebt sich somit vom Formfaktor der neuen Wear OS-Geräte sowie auch der Apple Watch ab. Als Besonderheit gilt, dass sich das Smartwatch-Element vom Armband lösen lässt. Das hat aber nicht nur modische Gründe, sondern auf der Rückseite befindet sich auch eine Kamera, mit der die Nutzer Fotos knipsen können. Eine weitere Kamera soll übrigens auf der Vorderseite unter dem Display verbaut sein.

Als Betriebssystem soll Android zum Einsatz, allerdings nicht Wear OS. Meta scheint mit Wear OS nicht zufrieden zu sein, sodass man sich auf Android-Basis eine eigene Smartwatch-Plattform zusammenbaut. Könnte damit zusammenhängen, dass man die Smartwatch als Bestandteil des Metaverse sieht, das ganz eigene interne Schnittstellen und Anforderungen haben dürfte.









Ob und wann die Smartwatch tatsächlich auf den Markt kommt, ist nicht bekannt. Laut Leaker Kuba Wojciechowski soll Meta einen Marktstart planen, um die Nutzer an den Formfaktor für kommende Metaverse-Geräte zu gewöhnen.

Es ist nicht zu erwarten, dass eine Meta-Smartwatch irgendeine Auswirkung auf Googles Wear OS-Pläne haben wird. Dennoch ist es eine Smartwatch im Android-Bereich und könnte so manche Idee mitbringen, die sich später auch in anderen Geräten befindet. Ob die Nutzer aber wirklich abnehmbare Displays und zwei Kameras benötigen? Das wird die Zeit und auch die möglichen Anwendungsfälle zeigen.