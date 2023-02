Google Chromecast: Aktualisierung für den 4K-Dongle – Update bringt wohl einige Verbesserungen (oder nicht?)

Es gibt ein neues Update für den Google Chromecast 4K: Die bereits etwas ältere Version des Streaming-Dongles bekommt die erste Aktualisierung des Jahres, die zwar keine funktionellen Änderungen im Changelog aufweist, aber dennoch offenbar in einigen Bereichen aktiv wird. Erste Nutzer berichten sowohl von guten als auch nicht ganz so guten Erfahrungen in allen Bereichen der Google TV-Oberfläche.



Das erste Update für den Google Chromecast 4K in diesem Jahr ist da: Es bringt die Versionsnummer von STTE.220920.015.A1 auf STTE.220920.016.H1 und ist somit nur ein kleiner Schritt. Der auf dem Gerät abrufbare Changelog spricht nur von den üblichen „Fehlerbehebungen und weitere Leistungsverbesserungen“, was man eher nicht so ernst nehmen sollte. Funktionell hat sich erst einmal nichts getan, weder bei der Firmware des Dongles noch an der Google TV-Oberfläche.

Verbesserungen und Verschlechterungen

Recht viele Nutzer haben das Update bereits erhalten und installiert und sprechen von unterschiedlichen Erfahrungen: Einige vermelden, dass der Dongle schneller als bisher reagiert – was aufgrund Googles Vorarbeiten mit dem Chromecast HD und zwischen den Zeilen angekündigten Leistungsverbesserungen nicht überraschend wäre. Andere vermelden hingegen, dass der Dongle sogar träger geworden ist, dass die Spracherkennung nicht mehr so gut funktioniert und selbst die Verbindungen in einigen Fällen abbrechen. Welches der beiden Szenarien zu den Einzelfällen gehört, muss jeder selbst bewerten.

Das Update wird seit einigen Tagen ausgerollt und sollte im Laufe dieser Woche bei allen Nutzern ankommen.

