Google Fonts: Schluss mit der Abmahnwelle – Google informiert über Datenschutz und Datenerfassung

Die Schriftarten-Plattform Google Fonts hat es in den letzten Monaten immer wieder in die Schlagzeilen geschafft, aber nicht wegen der eigenen Leistung, sondern der rundherum rollenden Abmahnwelle. Diese sollte zwar erst einmal gestoppt sein, doch das Grundproblem besteht weiterhin, sodass sich Webmaster mit dem Datenschutz und der Datenerfassung rund um Google Fonts beschäftigen und entsprechend reagieren sollten.



Wir haben hier im Blog bereits über die Abmahnwelle rund um Google Fonts berichtet, die irgendwann so groß wurde, dass Google offiziell darauf reagiert hat und nur wenige Wochen später glücklicherweise die Erpresser festgenommen wurden und sich demnächst vor Gericht verantworten müssen. Das Grundproblem mit Google Fonts bleibt aber bestehen, denn durch die externe Einbindung wird eine Verbindung zu Google-Servern aufgebaut, die die Besucher einer Webseite normalerweise nicht verhindern können.

Webmaster könnten das zwar anders umsetzen und erst nach Zustimmung die Schriften laden, aber in der von Google Fonts angedachten Einbindung ist das nicht vorgesehen. Zwar speichert Google nach eigenen Angaben keine Daten über die Nutzer und löscht die erhaltene IP-Adresse direkt nach der Anfrage, aber allein die Kontaktaufnahme zu den US-Servern reicht je nach Rechtsauffassung schon aus, um einen DSGVO-Verstoß zu verursachen.

Auf einer eigenen Seite informiert Google sehr umfangreich über Datenschutz und die Datenerfassung bei Google Fonts. Hier findet ihr eine kurz kommentierte Zusammenfassung der wichtigsten Informationen, die nicht nur für Webmaster, sondern vielleicht auch für interessierte Endnutzer interessant sind.

Was bedeutet die Verwendung der Google Fonts Web API für den Datenschutz meiner Nutzer?

Die Google Fonts API ist darauf ausgelegt, die Erhebung, Speicherung und Nutzung von Endnutzerdaten auf das zu beschränken, was für eine effiziente Bereitstellung von Schriftarten erforderlich ist. Die Verwendung der Google Fonts Web API ist nicht authentifiziert und die Google Fonts API legt keine Cookies fest oder protokolliert sie. Anfragen an die Google Fonts Web API werden an ressourcenspezifische Domains wie „fonts.googleapis.com“ oder „fonts.gstatic.com“ gesendet. Schriftartenanfragen sind von den an google.com gesendeten Anmeldedaten getrennt und enthalten keine Anmeldedaten, die an google.com gesendet werden, wenn andere authentifizierte Google-Dienste wie Gmail verwendet werden.