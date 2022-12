Google Chrome Browser: Von Google ausgewählt – das sind die besten Chrome-Erweiterungen des Jahres 2022

Das Jahr 2022 geht in wenigen Tagen zu Ende und kürzlich hat das Team von Google Chrome einen kleinen Blick zurück gewagt und die aus eigener Sicht besten Chrome-Erweiterungen des Jahres gekürt. Diese stammen natürlich aus dem Chrome Web Store und sind nicht unbedingt erst in diesem Jahr hinzugekommen, sondern haben sich vielleicht stärker verbreitet oder funktionell nachgelegt. Schaut mal herein.



Chrome-Erweiterungen haben längst nicht die Bedeutung wie Android-Apps, aber dennoch gibt es eine Reihe von bekannten Extensions, die viele Nutzer verwenden. Google hat nun einige der aus Sicht der Redaktion besten Chrome-Erweiterungen des Jahres 2022 gekürt, die vielleicht noch zu den Geheimtipps gehören und längst nicht so weit verbreitet sind, wie es ihre praktischen Funktionen zum Teil erwarten lassen würden.

Eine Rangliste gibt es nicht, sondern nur eine Auflistung der 12 besten Erweiterungen im Chrome Web Store in einer einfachen Kategorisierung. Es gibt also nicht DIE beste Erweiterung, wie man es in den vergangenen Jahren zum Teil getan hat. Ich will gar nicht näher darauf eingehen, sondern liste sie euch hier jetzt übersichtlich auf:

Lass den Browser für dich arbeiten









Bleib fokussiert

Streaming und Gaming verbessern

Lernen für alle

