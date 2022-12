Android: Großes Update für ‚Mein Gerät finden‘? Google könnte globales Netzwerk für verlorene Geräte starten

Mit ‚Mein Gerät finden‚ bzw. ‚Find my Device‘ bietet Google schon seit langer Zeit eine Plattform, um verlorene oder gar gestohlene Android-Geräte aufzuspüren und sehr eingeschränkt mit diesen zu interagieren. Jetzt gibt es offenbar im Hintergrund ein großes Update, das die Reichweite extrem vergrößert, nicht auf eine Online-Anbindung angewiesen ist und damit die Chance stark erhöht, ein verlorenes Gerät aufzuspüren.



Google macht es Android-Nutzern sehr leicht, ein verlorenes oder gestohlenes Smartphone oder anderes Android-Gerät zu finden. Denn mit ‚Mein Gerät finden‘, das sowohl über den Play Store als auch über die Websuche zugänglich ist, können alle mit demselben Konto eingeloggten Geräte aufgespürt werden. Möglich ist das allerdings nur dann, wenn das gesuchte Gerät eine aktive Internetverbindung hat – logisch. Das ist allerdings nicht immer der Fall oder möglicherweise haben die bösen Buben (oder Mädchen) diese abgeschaltet.

Vor wenigen Tagen gab es im Rahmen der Google System Updates die Ankündigung, dass für diese Funktion ab sofort ein erweitertes „privacy centric network“ verwendet wird. Details gibt es nicht, aber schon seit langer Zeit wird eine Entwicklung getrackt, die eine von den Apple AirTags bekannte Funktion nachbauen sollen: Dafür bauen alle Android-Geräte rund um die Erde ein Netzwerk auf, das per Bluetooth kommuniziert und somit auch Geräte ohne Internetverbindung aufspüren soll.

Konkret würde man ein fremdes Android-Gerät mit Google-Framework als Brücke nutzen, um mit diesem zu kommunizieren. Dieses weltumspannende Netzwerk würde dafür sorgen, dass man praktisch jeden halbwegs bewohnten Winkel dieser Erde abdecken kann, in denen es mehr oder weniger guten Bluetooth-Empfang gibt. Rein technisch gar nicht so aufwendig, aber dennoch ein Mammut-Produkt.

Diese Entwicklung ist schon seit langer Zeit bekannt, wurde von Google bisher aber noch nicht kommuniziert. Weil das doch eine recht große Innovation ist, wäre eine versteckte Freischaltung ohne größere Ankündigung schon überraschend. Entweder hat man nun die Funktionalität ausgerollt und wird das Netzwerk in den kommenden Tagen oder Wochen ankündigen, oder es ist lediglich eine Vorbereitung für frühe Tester.

UPDATE: Schon vor einiger Zeit hatten wir darüber berichtet, dass Google an einer Unterstützung für Bluetooth-Tracker arbeitet.

[Phone] Find My Device now supports encrypted last-known-location reports for Android devices, using a new privacy centric framework.[6]