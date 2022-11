YouTube: Kommentare auf dem Smart TV lesen – neue Funktion wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

Viele Nutzer dürften die Möglichkeit nutzen, YouTube auf dem Smart TV zu nutzen und die Videos auf dem großen Display, statt nur auf dem Smartphone oder Computer anzusehen. Der Funktionsumfang ist im Vergleich etwas beschränkt, doch jetzt kommt ein für viele Nutzer vielleicht sehr wichtiger Bereich auch auf den Fernseher: Die Kommentare zum Video lassen sich abrufen und parallel zum Stream lesen.



YouTube auf dem Smart TV war lange Zeit eine gefühlte Einbahnstraße, denn es dient hauptsächlich zum Konsum des Videos und bietet nur wenige oder gut versteckte Funktionen in die andere Richtung. Daumen vergeben, Playlisten erstellen, Kommentare lesen und Ähnliches sind dann doch eher Dinge, die man auf anderen Geräten tun sollte / muss. In den letzten Wochen hat sich das ein wenig geändert, denn es wurde die Möglichkeit ausgerollt, Kommentare auf dem Smart TV zu lesen.

Der Rollout hat wohl schon vor gut zwei Monaten begonnen, aber erst jetzt hat uns ein Leser auf diese Möglichkeit hingewiesen und die unten eingebundenen Fotos bereitgestellt. Um die Kommentare zu öffnen, müsst ihr in den Infobereich wechseln, in dem sich die Videobeschreibung in voller Länge abrufen lässt. Daneben findet sich dann ein weiterer Menüpunkt mit den Kommentaren. Ihr seht den Top-Kommentar, die Anzahl der Kommentare und könnt mit einem Tap die Kommentar-Ansicht öffnen.

Die Kommentare öffnen sich in einem am Rand platzierten Overlay und sind dort nach gewohntem Schema zu lesen. Man kann Kommentaren eine Daumen-Bewertung verpassen, Kommentare melden und per Smartphone auch selbst Kommentare schreiben. Weil Kommentare bei so manchem Video, Kanal oder auch für viele Nutzer eine große Relevanz haben, wurde es höchste Zeit, dass diese auch auf dem Smart TV abrufbar sind.









[Vielen Dank: Alexander]