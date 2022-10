Google One: Die Android-App der Abo-Plattform erhält ein neues Design – Gitter statt Karten (Screenshots)

Die Abo-Plattform Google One bietet allen Nutzern eine Reihe von Vorteilen und ist längst mehr als nur eine reine Speicherverwaltung. Dennoch ist dieser Bestandteil nach wie vor der wichtigste Grund für das Abo und dementsprechend erhält nun auch die Android-App ein neues Design, das diese Werte und Vorteile in den Vordergrund stellt. Das VPN rückt interessanterweise etwas in den Hintergrund.



Google One steht sowohl als Web App als auch für Android-Smartphones zur Verfügung und bietet eine Reihe von Möglichkeiten zur Speicherverwaltung, Nutzerverwaltung, Abruf von Vorteilen, Einstellungen zum VPN und einiges mehr. Jetzt erhält die Android-App eine neue Oberfläche, die nicht mehr unbedingt die Vorteile in den Vordergrund stellt und somit eher als Werbeseite zu verstehen war, sondern die tatsächlich nutzbaren Funktionen.

Die ersten beiden Screenshots zeigen das alte, die letzten beiden das neue Design. Es wird sofort sichtbar, das man auf eine Gitterliste umgestellt hat, statt wie bisher Karten über die gesamte Breite zu ziehen. Zuerst findet sich dort ein Kreisdiagramm zur aktuellen Speicherauslastung, das den bisher genutzten Balken ersetzt. In der zweiten Karte gibt es den Zugang zum Backup, der dritte Eintrag führt zum Speicher-sparen und erst danach erscheint das VPN. Vielleicht ein weiterer Hinweis darauf, dass das VPN herausgelöst werden könnte.

Die neue Oberfläche wurde wohl noch nicht breit ausgerollt und dürfte erst im Laufe der kommenden Wochen für alle Nutzer angeboten werden.

