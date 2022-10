Google Maps: Fleißige Local Guides erhalten Rabatt im Google Store – 10 Prozent auf Pixel 7, Pixel Watch & Co

Die Kartenplattform Google Maps hat ein gigantisches Netzwerk an Helfern, die als Local Guides dafür sorgen, dass verfügbare Angaben korrekt und aktuell sind. Langsam nähern wir uns der Weihnachtszeit und somit ist schon jetzt wieder die Zeit gekommen, in der sich Google bei den Millionen Helferlein bedankt. Einige erhalten in diesen Tagen 10 Prozent Rabatt im Google Store auf neue Pixel-Hardware.



Glaubt man den vor einigen Jahren veröffentlichten Zahlen, gibt es über 150 Millionen Local Guides, die die Kartenplattform mal mehr und mal weniger umfangreich auf dem neuesten Stand halten. Diese „Arbeit“ (für viele ist es auch Freude) wird von Google mit einigen Punkten, Leveln und Abzeichen entlohnt, aber nur sehr selten mit echten Geschenken oder Vorteil vergütet. Doch jetzt ist es wieder soweit, denn in diesen Tagen erhalten viele Local Guides eine E-Mail mit warmen Worten inklusive einem Gutschein für den Google Store.

Der Gutschein für den Google Store besteht aus einem Rabatt-Coupon in Höhe von 10 Prozent. Diese 10 Prozent gelten wohl auf einen gesamten Einkauf im Google Store und schließlich auch die neuen Produkte nicht aus. Pixel 7, Pixel 7 Pro und die Pixel Watch werden sogar hervorgehoben und können somit gleich zu Beginn mit einem netten Rabatt gekauft werden. 10 Prozent sind nicht die Welt und vielleicht toppt Google das schon selbst zum Black Friday, aber dennoch ist es eine nette Geste. Schon im Sommer gab es für einige Local Guides 15 Prozent.

Welche Local Guides den Gutschein erhalten bzw. welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, ist leider nicht bekannt.

