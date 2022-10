Smart TVs: Google und Amazon haben sich geeinigt – Hersteller dürfen jetzt Android TV und Fire TV OS nutzen

Google nutzt das Smart TV-Betriebssystem Android TV nicht nur für sich selbst, sondern bietet es auch vielen weiteren Herstellern an, die es auf ihren Geräten verwenden. Diese Nutzung umfasst eine Reihe von Vorschriften, zu denen lange Zeit eine Konkurrenzklausel gehörte, die die Nutzung von Amazons Fire TV OS untersagten. Durch eine Einigung zwischen Google und Amazon soll diese Klausel kürzlich gestrichen worden sein.



Das Smart TV-Betriebssystem Android TV steht so wie alle anderen Android-Plattform zur freien Verwendung zur Verfügung, aber dennoch fordert Google einige Voraussetzungen für diese Nutzung. Bei Android TV war es viele Jahre der Fall, dass sich die Hersteller verpflichten, kein Gerät mit Amazons Fire TV OS zu produzieren. Man konnte also entweder das eine oder das andere nutzen, aber durfte nicht beides im Portfolio haben. Solche Konkurrenzklauseln gibt es in vielen Branchen und sind somit nicht unüblich. Bei Google könnte die Einigung aber auch dadurch motiviert sein, dass Wettbewerbsbehörden weltweit das Unternehmen im Blick haben.

Schon seit längerer Zeit ist die Eiszeit zwischen Amazon und Google geschmolzen, sodass man sich kürzlich in einem nicht näher beschriebenen Deal darauf geeinigt haben soll, dass die Smart TV-Hersteller nun sowohl Android TV als auch die Amazon-Plattform nutzen können. Laut Amazon-Angaben betrifft das mindestens sieben Hersteller, die in Zukunft Geräte für beide Betriebssysteme anbieten können – darunter Xiaomi, TCL und HiSense.

Übrigens soll der bisherige Ausschluss von Amazon nichts mit der Konkurrenz zu tun haben, sondern mit der Tatsache, dass es sich bei Fire TV OS um einen Fork von Android TV handelt. Ein weiterer Grund für die Einigung könnte es sein, dass Google in Sorge war, dass die Hersteller sich gegen Android TV und für Fire TV entscheiden.

» Pixel Tablet: Neue Oberflächen für Google Assistant und Google Discover kommen (Screenshots)

Letzte Aktualisierung am 28.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Protocol]