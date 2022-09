Google Chromecast HD: Erste Fotos und neue Infos zur Ausstattung des kommenden Budget-Dongle (Galerie)

Der neue Google Chromecast steht vor der Tür und dürfte schon in wenigen Wochen auf dem Made by Google-Event angekündigt werden. Seit langer Zeit ist bekannt, dass der schlanke Streaming-Dongle an einigen Stellen abspeckt, um zum Budget-Preis in den Verkauf zu gehen – aber wann ist es zu viel? Jetzt sind Fotos des Dongles sowie technische Daten geleakt, die nur wenig begeistern.



Der Google Chromecast gehört seit vielen Jahren zu den beliebtesten Google-Produkten, hat sich aber dennoch in eine kleine Sackgasse manövriert. Der schlanke, klassische, Chromecast hat etwas Staub angesetzt und ist nicht mit dem gleichnamigen großen Bruder vergleichbar, der über eine eigene Benutzeroberfläche mit Google TV verfügt. Der große Bruder hat zwar einen großen Preis, aber leider eine kleine Ausstattung. Nicht wenige Nutzer wünschen sich mehr Performance.

Mit dem neuen Chromecast HD schafft man ein zwischen diesen beiden Geräten platziertes Produkt: Schlanke Ausstattung, mächtige Oberfläche und günstiger Preis. Um das zu erreichen, muss man allerdings sowohl bei Hardware als auch Software abspecken – und vielleicht geht man damit einen Schritt zu weit. Denn wie jetzt bekannt wurde, verzichtet man nicht auf 4K-Qualität zugunsten von HD, sondern muss auch an anderer Stelle die eigenen Daumenschrauben anziehen.

Spezifikationen

Der Chromecast HD soll einen Amlogic S805X2-Chip verbaut haben, ähnlich zum großen Bruder, im Gegensatz zu diesem aber den AV1-Codec unterstützen. Der RAM-Speicher dürfte nicht über 1,5 Gigabyte liegen und als Betriebssystem nur Android TV 12 auf Basis von Android 12 zum Einsatz kommen. Für ein Google-Produkt, das im Herbst 2022 auf den Markt kommt, ist das schwach – selbst für ein Budget-Produkt.









Fotos des Chromecast HD

» Chromecast HD mit Google TV: Das ist der neue Dongle – neue Fotos, Infos und Preis des Budget-Dongles

