Chromecast HD mit Google TV: Neuer Dongle jetzt für unter 40 Euro verfügbar & klassischer Dongle eingestellt

Das Produkt Google Chromecast ist bereits neun Jahre alt und hat sich seit der Vorstellung im Jahr 2013 mehrfach verändert, sowohl funktionell als auch visuell an der Oberfläche und natürlich bei der Hardware. Am Donnerstag hat Google den neuen Chromecast HD mit Google TV vorgestellt, der ab sofort für nur 39,99 im Handel verfügbar ist und zum gleichen UVP wie der Vorgänger deutlich mehr Leistung bringt.



Schon in den vergangenen Tagen zeichnete sich ab, dass Google den neuen Chromecast nicht erst Anfang Oktober vorstellen und erst weitere zwei Wochen später auf den Markt bringen wird, sondern dass dieser vorgezogen wird. Dennoch kam die Vorstellung des neuen Chromecast HD mit Google TV am Donnerstag etwas überraschend, denn man aktualisiert damit eines der ältesten Hardware-Produkte des Unternehmens überhaupt und bringt einige Änderungen mit.

Seit knapp zwei Jahren ist die Chromecast-Linie in den klassischen Chromecast als Cast-Empfänger sowie in die moderne Version mit Google TV-Oberfläche aufgespalten. Natürlich ist die moderne Version sehr viel mächtiger, aber dennoch hat auch der klassische Dongle viele Fans – wohl vor allem wegen des Preises. Doch Fans des klassischen Produkts müssen stark sein oder sollten sich schnellstens nochmal neu eindecken, denn der Chromecast wird endgültig eingestellt. Jetzt ist der neue Chromecast HD da, der diese Lücke schließen soll.

Wir haben euch in den letzten Tagen bereits alle Informationen zum neuen Chromecast HD zusammengestellt und dabei natürlich auch einen Blick unter die Haube geworfen und die einzelnen technischen Daten aufgelistet. Diese spielen für viele Nutzer aber keine Rolle, sodass es auch im Google Store nicht abrufbar ist.









Beim Chromecast HD handelt es sich um den bekannten Dongle inklusive Fernbedienung, der nicht nur die klassische Cast-Unterstützung bietet, sondern dank des Betriebssystems Android TV auch viele Streaming-Anwendungen und Android-Apps ausführen kann. Dazu kommt die Google TV-Oberfläche, die vor knapp zwei Jahren erstmals eingeführt wurde und sich etabliert hat. Weil die Ausstattung unter der Haube sich kaum unterscheidet, hat man auch bei Android TV und Google TV abgespeckt, um die Performance der Google TV-Dongles zu steigern.

Solltet ihr euch noch für einen klassischen Dongle interessieren, dann schlagt jetzt zu, bevor es keine Restbestände mehr gibt. Und wem der Chromecast mit Google TV bisher zu teuer war, der entscheidet sich in diesen Tagen vielleicht für den neuen Chromecast HD. Gut möglich, dass dieser in Aktion nochmal 10 Euro günstiger werden kann, aber damit würde ich in den nächsten zwei Monaten eher nicht rechnen.

Chromecast HD kaufen: Amazon | Media Markt | Saturn

Chromecast Classic kaufen: Amazon | Media Markt | Saturn

Letzte Aktualisierung am 11.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Blog]