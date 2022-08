Pixel Launcher: Android 13-Update bringt verbesserte Suchleiste – integriert Erebnisse aus dem Play Store

In Kürze steht der Rollout von Android 13 für die Pixel-Smartphones vor der Tür und wird wie üblich auch Neuerungen für den Pixel Launcher im Gepäck haben, die sich in den vorab veröffentlichten Beta-Versionen bereits gezeigt haben. Jetzt, kur vor dem Release, wurde noch eine weitere interessante Neuerung entdeckt, die die Suchleiste des Launchers betrifft. Deren Vorschläge umfassen künftig auch die große App-Welt aus dem Play Store.



Mit Android 13 wird die interne Suchfunktion des Pixel Launcher ausgebaut und um mehrere zusätzliche Quellen ergänzt, die man unter dem Label ‚Unified Search‘ zusammenfasst – hier gibt es alle Infos. Jetzt wurde eine bisher nicht bekannte Neuerung entdeckt, die bei den ersten Nutzern der Beta-Version bereits per Update ausgeliefert wurde: Die Vorschläge in der Suchleiste umfassen optional Ergebnisse aus dem Google Play Store.

Sucht ihr nach einer App, die nicht auf dem Smartphone installiert ist, springt automatisch der Google Play Store ein und liefert App-Ergebnisse mit Titel, App-Icon und Bewertungen. Ein Tap führt direkt in den Play Store, wo die App dann heruntergeladen und installiert werden kann. Viel einfacher kann man die Suche nach neuen Apps kaum noch gestalten, aber es ist gut möglich, dass man diese Integration nur sehr behutsam ausrollen oder in irgendeiner Art und Weise einschränken wird. Denn schließlich steht die Play Store-Dominanz unter Android seit längerer Zeit in mehreren Ländern unter scharfer Beobachtung.

Aktuell ist diese Integration nur bei wenigen Nutzern der jüngsten Android 13 Beta zu sehen und es ist nicht klar, ob diese Integration Bestandteil des finalen Rollouts sein wird.

[9to5Google]