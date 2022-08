Google Chrome: Neue Feed-Funktion kommt auf den Desktop – so könnt ihr es jetzt unter Android testen

Vor knapp neun Jahren hat Google ein Produkt eingestellt, das viele Nutzer bis heute vermissen und dessen Aus für so manche kaum verzeihbar war: Google Reader zum einfachen Abonnieren von RSS-Feeds. Das Produkt kehrt ziemlich sicher nicht zurück, aber nun steht ein neues Feature für die Desktopversion von Google Chrome vor der Tür, die immerhin Anleihen daran nimmt. Der Browser wird Nutzern die Möglichkeit geben RSS-Feeds zu abonnieren und deren Inhalte in der Seitenleiste abzurufen.



Das RSS-Format dürfte vielen unserer Leser bekannt sein und nicht wenige konsumieren auch heute noch einen großen Teil ihrer Informationen über die diversen Feedreader wie Feedly (mich eingeschlossen). Google hat RSS lange Zeit für tot gehalten bzw. es überhaupt erst zu diesem Status erklärt und stattdessen die Algorithmen bevorzugt. Davon wird man wohl nicht abrücken, bringt aber, wie seit längerer Zeit erwartet, eine simple Möglichkeit zum Lesen von RSS-Inhalten in den Chrome-Browser.

Unterstützt eine Webseite RSS, was auch heute noch für viele redaktionelle Angebote gilt, wird direkt im Kontextmenü oder im Browsermenü ein entsprechender Eintrag gezeigt. Folgt ihr einer Quelle, wird der Stream in der noch recht jungen Seitenleiste sowie unter Android auf der Neuer Tab-Seite gezeigt. Aus den abonnierten Feeds wird ein kleiner Stream gebastelt, der dann zwar wieder von den Algorithmen sortiert wird, aber alle Inhalte enthalten sollte. Es ist ein sehr kleiner Anfang, aber immerhin zeigt sich, dass Google die Vorteile RSS möglicherweise wiederentdeckt hat und plattformübergreifend anbieten will. Per Flag lässt sich das nun auch in der stabilen Version aktivieren (siehe weiter unten).

Derzeit ist dieses Feature noch in einer sehr frühen Testphase und zeigt, wie ihr auf dem folgenden Screenshot sehen könnt, nur eine Fehlermeldung an. Dennoch können wir die Umsetzung erahnen, denn man will die Seitenleiste zur fixen Anlaufstelle für neue Inhalte machen. Unter Android hat man sich dafür die Neuer Tab-Seite herausgepickt und wer möchte, kann das schon jetzt auf dem Smartphone ausprobieren.









So könnt ihr den neuen RSS-Bereich ausprobieren

Nachdem der neue Feed-Bereich unter Android alle Phasen durchlaufen hat (Canary, Dev und Beta), steht das Tool schon seit längerer Zeit auch in der stabilen Version von Chrome für Android zur Verfügung. Allerdings muss der Bereich bei vielen Nutzern (nicht allen) nach wie vor per Flag aktiviert werden und ist somit weiterhin als experimentell einzustufen. Gut möglich, dass es von heute auf morgen verschwindet.

Ihr benötigt die aktuelle Version von Chrome für Android Öffnet die interne Seite chrome://flags Sucht den Eintrag #web-feed und aktiviert diesen Jetzt den Browser neu starten und die ersten Webseiten abonnieren (am besten gleich GoogleWatchBlog 😉 )

Tatsächlich hat man das auf dem Smartphone schon mit Version 104 eingeführt und am Desktop wird es für Version 106 und Folgende erwartet. Bisher gibt es noch keine einfache Möglichkeit, diesen Feedreader am Desktop auszuprobieren. Wie aus den Quellcodes hervorgeht, soll der Browser auch das Abonnieren von Webseiten unterstützen, die keinen Feed anbieten. Da dürften erneut die Algorithmen zum Einsatz kommen, die sich aus verändernden Webseiten einen Stream basteln.

