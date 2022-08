Fuchsia: Auf diesen Geräten lässt sich Googles neues Betriebssystem schon heute nutzen – Rollout ist beendet

Google bastelt seit nicht weniger als sieben Jahren am neuen Betriebssystem Fuchsia und hat sich trotz aller Entwicklungsmühen bisher nur sehr mäßig motivieren können, die mit hohen Erwartungen bedachten Plattform zu verbreiten. Das sollte sich eines Tages ändern, aber Stand Heute gibt es gerade einmal zwei Geräte, auf denen Fuchsia genutzt werden kann. Wobei „nutzen“ allerdings eher relativ zu sehen ist.



Fuchsia ist vor einigen Jahren als neues Betriebssystem angetreten, das von Google zwar niemals im großen Stil offiziell angekündigt wurde, auf dem aber dennoch große Erwartungen ruhen – aus heutiger Sicht möglicherweise zu Unrecht. Als Fuchsia erstmals in das Licht der Öffentlichkeit gerückt ist, besaß es noch schicke Oberflächen im Stil von Chrome OS, die aber schon vor zwei Jahren aus dem Projekt entfernt worden sind. Spätestens ab diesem Zeitpunkt musste klar sein, dass Fuchsia eher für die Entwicklung unter der Haube und nicht für moderne Oberflächen steht.

Tatsächlich ist es so gekommen, denn Fuchsia hat danach keine moderne Oberfläche mehr erhalten und soll seine Stärken an anderer Stelle ausspielen. Die damals sichtbaren Bestandteile sind heute in den beiden etablierten Betriebssystemen zu finden: Chrome OS hat Teile der Oberfläche geerbt und der modulare Aufbau ist zum wichtigen Bestandteil von Android geworden. Dennoch besteht Fuchsia nach wie vor und wird sogar auf erste Geräte ausgerollt.

Fuchsia auf Nest Hub Smart Displays

In den vergangenen Monaten kam Fuchsia auf zwei Nest Smart Displays und kann tatsächlich von Endnutzern verwendet werden. Beim einen ist es schon seit dem vergangenen Jahr zum unausweichlichen Standard geworden, beim anderen, dem Nest Hub Max Smart Display, wurde der Rollout erst vor wenigen Tagen beendet und bringt sogar eine kleine Neuerung für Bluetooth-Geräte mit. Auf beiden Geräten ist Fuchsia heute als Betriebssystem zu finden.









Fuchsia ausprobieren?

Zwar ist Fuchsia auf beiden Smart Displays installiert und kann genutzt werden, aber leider kann man dennoch nicht wirklich von „ausprobieren“ reden. Denn als Endnutzer bekommt man lediglich Googles Oberfläche zu sehen und hat keinerlei Berührungspunkte mit dem eigentlichen Betriebssystem. Das führt soweit, dass die allermeisten Nutzer den Austausch des Betriebssystems gar nicht bemerkt haben und es aus diesem Grund auch nicht von Google erwähnt wird. Lediglich in den Systeminformationen lässt sich „Fuchsia“ ablesen.

Wie sinnvoll ist der Rollout?

Es bleibt unklar, warum Google das Betriebssystem auf die beiden Smart Displays ausgerollt hat, wenn man mit diesen eigentlich andere Pläne verfolgt. Denn seit längerer Zeit wird heftig und mit mehreren Belegen spekuliert, dass Smart Displays in Zukunft auf Android basieren sollen, zumindest gilt das für die, die gleichzeitig als Tablet verwendet werden. Für Google scheint es nicht sinnvoll zu sein, zwei oder gar drei Smart Display-Betriebssysteme gleichzeitig zu pflegen. Daher ist es wahrscheinlich, dass Fuchsia nur ein Gastspiel auf den alten Geräten bleiben wird und man den Rollout als erweiterte Testwiese seht.

