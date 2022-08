Android 13: Google bringt das Game Dashboard in Kürze auf weitere Smartphones – Pixel 6-Exklusivität endet

Mit dem Start der Pixel 6-Smartphones hat Google das Game Dashboard eingeführt, das exklusiv nur auf diesen Geräten zur Verfügung steht und den Nutzern einige Funktionen und Informationen rund um das Zocken bietet. Jetzt soll diese Exklusivität enden und das Dashboard über die Auslagerung in die Play Services für viele weitere Smartphones angeboten werden. Zu Beginn dürfte es aber in der Pixel-Familie bleiben.



Mit Android 12 hat Google die Game Mode APIs eingeführt, die eine Grundlage für viele Spiele-spezifische Funktionen legen. Diese Grundlagen werden vom Pixel 6 mit dem Game Dashboard aufgegriffen, das einige Möglichkeiten während eines laufenden Spiels anbietet. Dazu gehören so einfache Dinge wie das Aufnehmen eines Screenshots, aber auch das Streaming des Spiels zu YouTube, eine System-Optimierung und einiges mehr. Selbst ein Achievement-Board für die mit Google Play Games verbundenen Titel ist vorhanden.

Für Zocker kann das ganz interessant sein, allerdings steht es von Beginn an nur auf den Pixel 6-Smartphones zur Verfügung. Das wird nicht ewig so bleiben, denn schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass das prinzipiell mit allen Smartphones funktionieren könnte. Jetzt hat man die Grundlage dafür geschaffen und diesen gesamten Modus in die Google Play Services ausgelagert, sodass es einfach aktualisiert und für beliebige Smartphones freigeschaltet werden kann.









Schon jetzt lässt sich das Game Dashboard verwenden, wenn ihr die letzte Android 13 Beta auf eurem Pixel-Smartphones installiert habt. Das bedeutet, dass es mit Android 13 in den breiten Rollout gehen und auf anderen Pixel-Smartphone starten wird. Interessanterweise hat Google das Pixel 6a ohne dieses Dashboard ausgeliefert, sodass sich die Nutzer weiter gedulden müssen. Eigentlich sollte es Bestandteil des Juli-Updates sein, das ja bisher bekanntlich ausgefallen ist.

Ob und wann Google dieses Dashboard außerhalb des Pixel-Universums freischaltet oder ob das nur in Kooperation mit anderen Smartphone-Herstellern möglich ist, muss sich zeigen.

» Pixel 6a: Bastler pusht das Display auf 90 Hertz – hält Google diese Pixel 6-Leistung absichtlich zurück?

» Pixel Launcher: Neue Kategorie für das ‚auf einen Blick‘-Widget wird ausgerollt – Abfahrzeiten für Pendler