Pixel Launcher: Neue Kategorie für das ‚auf einen Blick‘-Widget wird ausgerollt – Abfahrzeiten für Pendler

Der Pixel Launcher verfügt seit vielen Jahren über das ‚auf einen Blick‘-Widget, das auch in vielen anderen Launchern zu finden ist und in letzter Zeit stark ausgebaut wurde. Jetzt legt man erneut nach und bringt eine Informationskategorie zurück, die es zuvor schon einmal gab und irgendwann aus unbekannten Gründen entfernt wurde: Pendler dürfen sich erneut über Details zur Verkehrslage freuen.



Das auf einen Blick-Widget im Pixel Launcher kann sehr praktisch sein und wurde in den letzten Monaten mit zahlreichen neuen Informationen versehen, die den Nutzer proaktiv informieren. Nach einer mehrmonatigen Pause gehört dazu jetzt auch wieder die Pendler-Kategorie, die sich in den Einstellungen aktivieren lässt. Diese greift auf die in Google Maps hinterlegte Wohn- und Arbeitsadresse zu (Hier alle Infos dazu) und beobachtet in regelmäßigen Abständen den Verkehr.

Ist diese Kategorie aktiviert, informiert das Widget darüber, wann euer ÖPNV fährt und wann ihr euch auf den Weg machen solltet. Zusätzlich kann es Informationen zur Verkehrslage geben und diese auch beachtet werden. Staut es sich oder fahren Bus und Bahn unregelmäßig, kann auch eine frühere Abfahrtszeit vorgeschlagen und an dieser Stelle eingeblendet werden. Verlassen sollte man sich darauf nicht, aber es ist eine nette Erinnerung auf dem Homescreen, die vielleicht so manches Zu-spät-kommen am Arbeitsplatz verhindern kann.

Die neue Kategorie sollte ab sofort wieder bei allen Nutzern zur Verfügung stehen. Öffnet einfach die Einstellungen des Widgets, scrollt zu den Funktionen und sucht den Punkt „Pendeln“. Die Funktion unterscheidet sich vom ähnlichen „Zeit zum aufbrechen“ darin, dass das eine für ÖPNV-Pendler und das andere für Autofahrer konzipiert ist.

[9to5Google]