Android 13: Es werde Licht – neue Version ermöglicht anpassbare Helligkeit für die Taschenlampe (Video)

Google bringt immer wieder neue Funktionen auf alle Pixel-Smartphones und mit dem bevorstehenden Rollout von Android 13 steht der nächste große Schwung vor der Tür. Ab Android 13 wird es das Betriebssystem nativ erlauben, die Helligkeit der Kamera-LED – und damit der Taschenlampe – anzupassen. Eine neue App demonstriert jetzt, dass das tatsächlich mehr oder weniger stufenlos möglich ist.



Die in praktisch jedem Smartphone verbaute Kamera-LED auf der Rückseite wird sehr häufig als Taschenlampe verwendet und es ist nicht verwunderlich, dass diese alternative Nutzung den eigentlichen Verwendungszweck übersteigt. Doch mit der Flexibilität war es bisher nicht weit her, denn die Taschenlampe kennt standardmäßig lediglich die Stati EIN und AUS, was sich mit Android 13 ändern wird. Das Betriebssystem bringt eine neue API mit, mit der Entwickler die Helligkeit festlegen können.

Ein Bastler hat diese API ausprobiert und demonstriert mit einer neuen App, wie das funktioniert. Ihr müsst nicht die App oder die Android 13 Beta installieren, sondern schaut euch einfach nur obiges Video an. Das ist für die Taschenlampe sehr praktisch und wird vielleicht zukünftig auch von der einen oder anderen Kamera-App genutzt. Natürlich muss die Hardware das unterstützen, aber ich denke, dass das bei einer LED kein großes Problem sein sollte und bei Bedarf per Firmware-Update ausgerüstet werden kann. Schon heute bieten einige Smartphone-Hersteller dies optional.

Wer es selbst ausprobieren möchte, kann sich die Tiramisu-Flashlight App Hier herunterladen und unter der Android 13 Beta installieren.

