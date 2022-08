Benzin sparen & Klima schonen mit Google Maps: So nutzt ihr die neue umweltfreundliche Routenplanung

In diesen Tagen führt Google Maps auch in Deutschland die umweltfreundliche Routenplanung ein, die die klimafreundlichste und zugleich spritsparendste Route hervorhebt und deren Nutzung empfiehlt. Weil das aber nicht für alle Nutzer geeignet ist, muss diese Funktion möglicherweise einmalig aktiviert werden. Wir zeigen euch, wie ihr dieses Detail aktivieren oder bei Bedarf deaktivieren könnt.



Mit Google Maps könnt ihr nicht nur die schnellste Route finden, sondern dank eines Updates auch die klimafreundlichste Route. Klimafreundlich bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die Route hervorgehoben wird, auf der ihr am wenigsten Kraftstoff (Benzin oder Diesel) benötigt. Diese Angabe wird aus einer Reihe von Parametern berechnet und wenn verfügbar durch ein Blatt und einen Texthinweis markiert (mehr dazu in diesem Artikel.

Weil Google Maps einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Verkehrsströme haben und damit auch eine solche Funktion sehr hilfreich sein kann, sollte sie standardmäßig aktiviert sein. Allerdings ist das nicht bei allen Nutzern der Fall, sodass ihr bei Interesse diese Funktion einmalig in den Einstellungen aktivieren und deaktivieren sowie optional in der Routenplanung einschalten und ausschalten könnt.

In der Google Maps App werden für einige Routen Schätzungen zur Kraftstoffeffizienz angezeigt. Je kraftstoffeffizienter die Route ist, desto geringer sind auch die CO2-Emissionen Ihres Fahrzeugs. Standardmäßig wird der Kraftstoffverbrauch in Google Maps bei der Routenplanung berücksichtigt. In den meisten Fällen ist die schnellste Route auch die kraftstoffeffizienteste. Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, sehen Sie immer die schnellste Route. In Maps wird die Kraftstoffeffizienz dann nicht mehr für Routenempfehlungen berücksichtigt. Die Schätzungen zur Kraftstoffeffizienz werden aber weiter angezeigt.









Nach dem Abrufen der Wegbeschreibung die umweltfreundliche Routenplanung aktivieren oder deaktivieren

Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät die Google Maps App. Suchen Sie nach dem gewünschten Ziel oder tippen Sie auf der Karte darauf. Tippen Sie links unten auf Route. Tippen Sie oben rechts auf das Dreipunkt-Menü Routenoptionen. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option für kraftstoffeffiziente Routen.

Umweltfreundliche Routenplanung in der Google Maps App aktivieren oder deaktivieren

Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät die Google Maps App . Tippen Sie auf Ihr Profilbild oder Ihre Initiale „Einstellungen“ Navigationseinstellungen. Scrollen Sie zu „Routenoptionen“ tippen Sie auf Kraftstoffeffiziente Routen.

Tipps

Diese Einstellung ist eventuell noch nicht für alle Nutzer verfügbar.

Schätzungen der Kraftstoffeffizienz gelten nur für Fahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren.

[Google Support]