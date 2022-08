Android 13: Die Hauptnavigation soll intelligenter werden – Zurück-Geste bekommt schnelles visuelles Feedback

Das neue Betriebssystem Android 13 steht kurz vor dem Release und wird wieder jede Menge Neueungen auf die Smartphones bringen, die in den letzten Monaten in den Vorabversionen bereits sichtbar wurden. Tatsächlich wird auch an der Hauptnavigation wieder etwas tun, denn offenbar haben viele Nutzer Probleme mit der Zurück-Geste. Jetzt hat Google angekündigt, dass diese intelligenter werden und den Nutzern in Zukunft vorab visualisieren soll, welche Aktion ausgelöst wird.



Android verfügt seit der ersten Version über eine Zurück-Funktion, mit der man zum letzten Schritt zurückkehren kann. Begonnen hat es mit einem Hardware-Button, später ein Software-Button und heute ist es eine Geste, aber die Idee dahinter ist unverändert. Doch Zurück ist nicht gleich Zurück. Manchmal möchte man ein geöffnetes Menü wieder schließen, manchmal zum letzten Bildschirm zurückkehren, manchmal eine Aktion rückgängig machen und manchmal die gesamte App verlassen. Gerade bei letztem lässt sich bis heute beobachten, dass viele Menschen mehrfach schnell nacheinander auf den Button tippen oder die Geste durchführen.

Mit Android 13 wird man die predictive back navigation einführen, deren Bezeichnung schon verrät, dass da etwas vorhergesagt werden soll. Das bedeutet, dass die Zurück-Taste ihren zahlreichen Aufgaben weiterhin nachkommen, aber das Betriebssystem die als nächstes ausgelöste Funktion entscheiden wird. Wie das genau funktionieren soll, lässt man noch offen und hat es bisher auch nicht offiziell angekündigt (diese Infos stammen aus einem Teardown). Schon jetzt ist bekannt, dass je nach Nutzer und App verschiedenste Aktionen durchgeführt werden können.

Diese ‚predictive back‘-Funktion wird wohl erst mit der nächsten Android-Version eine größere Rolle spielen, aber schon jetzt bereitet man das Betriebssystem und die Nutzer darauf vor.









Die Zurück-Navigation soll nicht nur intelligenter, sondern auch schöner werden. Die Rede ist von neuen Animationen, wobei in Teardowns sogar von „befriedigenden Animationen“ die Rede gewesen ist. Wie das aussehen kann, hat man jetzt mit obiger Animation gezeigt, die vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde. Führt man die Zurück-Geste langsam durch, sieht man, wie sich das App-Fenster langsam in Richtung Homescreen verabschiedet.

Als Nutzer weiß man sofort, dass die App nach vollständiger Ausführung der Geste beendet wird. Das ist aber nicht nur eine wichtige Info, sondern erlaubt auch noch Interaktion. Nimmt man die Geste durch das Bewegen in die andere Richtung wieder zurück, kann das beenden der App verhindert werden. Diese neue Funktion wird ab dem finalen Release in Android 13 integriert, allerdings nur unter der Haube und zum Abruf für Entwickler.

Die oben gezeigte Animation hingegen soll erst in einer späteren Android-Version umgesetzt werden. Wohl dann, wenn die smarten Zurück-Aktionen starten.

[Android Developers Blog]