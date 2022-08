Android: Erstes Update für Pixel 6-Smartphones rollt aus – Google System Updates & August-Update verzögert

Google versorgt alle Pixel-Nutzer sowie die gesamte Android-Welt mehrmals monatlich mit Updates, doch im August ist ganz offensichtlich etwas Sand ins Getriebe gekommen. Jetzt gibt es einen ersten Lichtblick für Pixel 6-Nutzer, die sich über einen Fix für ein wohl recht gravierendes Problem freuen dürfen. Alle anderen Aktualisierungen lassen allerdings weiter auf sich warten, wobei die Liste an offenen Updates wächst.



Der August 2022 geht nicht gerade als erfolgreicher Monat in die Android-Geschichte ein, denn obwohl man den größten Teil der Updates bereits am Ersten des Monats hätte über die Bühne bringen können, ist das bis heute nicht passiert. Das Android-Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones bleibt offen, ebenso wie das separate Pixel-Update und auch den Android 13-Rollout könnte man nach bisheriger Entwicklung zu den verzögerten Updates zählen.

Fehlende Update

Mittlerweile haben wir den 10. August und damit ist auch das erste Google System Update für diesen Monat überfällig, das es ebenfalls noch nicht gegeben hat. August ist zwar Urlaubszeit, aber normalerweise sollte sich das nicht an relevanten Updates für bestehende Produkte bemerkbar machen. Bisher sieht es auch nicht danach aus, dass man es in dieser Woche nachholt, sondern alles in die zweite August-Hälfte schieben wird.

Einen Überblick über das, was noch kommt, erwartet wurde und wann mit den Rollouts zu rechnen ist, findet ihr in diesem Artikel. Aber immerhin gibt es einen kleinen Lichtblick, der in diesen Tagen bei den ersten Nutzern ankommt und wohl ein gravierendes Problem behebt, das nicht warten konnte.









Pixel 6-Fix rollt aus

Statt sich zu den ausgefallenen bzw. verschobenen Updates offiziell zu äußern, wurde am Donnerstag vergangener Woche ein weiteres Update angekündigt, das allerdings nur auf die Pixel 6-Smartphones sowie das Pixel 6a ausgerollt werden soll. Dieses Update behebt Probleme mit dem GPS und kommt in diesen Tagen bei allen Nutzern der betroffenen Smartphones an. Bisher sind keine Probleme bekannt, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die noch kommen werden.

Denn der Fix dürfte vermutlich als Zusatz für das August-Update geplant gewesen sein und ändert nichts am Patch-Level. Dennoch kann es problematisch sein, wenn das GPS-Datum ein späteres Datum als das verschobene August-Update aufweist. Hoffen wir, dass man das bedacht hat, denn selbst so simple Dinge sind in Googles Android-Abteilung nicht immer selbstverständlich. Pixel-Nutzer sollten nicht vor Anfang nächster Woche mit dem Monats-Update rechnen und nicht vor Anfang September mit dem Rollout von Android 13.

