Android: Das ist Googles neue App ‚Settings Service‘ – Google erklärt die System Intelligence Pixel-App

Google hat eine riesige Anzahl Android-Apps im Portfolio, wobei sich aber nicht alle an Endnutzer richten. Es gibt einen ganzen Schwung System-Apps, die ihre Aufgaben im Hintergrund verrichten und auf dem Smartphone vorinstalliert sind. Dazu gehört seit einiger Zeit auch die App Google Settings Services. Bisher war diese vor allem vom Akku-Widget bekannt und jetzt verrät man, was diese App eigentlich tut und wofür sie welche Berechtigungen benötigt.



Die Google-App Settings Service steht nur auf Pixel-Smartphones zur Verfügung und wurde schon vor längerer Zeit mehrfach gesichtet, doch erst durch das optionale Akku-Widget auf dem Homescreen des Pixel Launcher ist sie etwas präsenter geworden. Die Bezeichnung lässt vermuten, dass die App für die System-Einstellungen verantwortlich ist, aber das ist nicht der Fall. Viel mehr geht es darum, dass einige Apps auf bestimmte Einstellungen und Informationen zurückgreifen können.

Um diese Aufgaben ausführen zu können, erhält die App auf System-Ebene einige Berechtigungen, die nicht von den Nutzern abgenickt werden müssen. Aus diesem Grund wird in einem Support-Artikel erklärt, welche Berechtigungen vergeben werden und wie diese genutzt werden.

Mobile network connection

Settings Services checks whether your phone is connected to a mobile network.

Connected devices

This permission lets widgets display status info for your phone and its Bluetooth-connected devices.

Notifications

Settings Services displays status notifications and updates. Different notifications have their own settings preferences. Learn how to control notifications on Android.

Location

Rules can help automate location-dependent changes that you regularly make in Settings, such as switching your phone to silent when you get to work. Rules needs all-the-time location access to work correctly. Location data stays on your phone and is not sent to Google. You can change location permissions and Rules settings.