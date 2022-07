Aktion mit SATURN CARD: Pixel 6 für nur noch 473 Euro – ähnlicher Preis wie Pixel 6a & weitere starke Aktionen

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel 6a als Budget-Ableger des großen Bruders auf den Markt gebracht und pünktlich dazu gibt es nur noch an diesem Wochenende eine sehr interessante Aktion für Besitzer der kostenlosen SATURN CARD. Nur noch an diesem Wochenende könnt ihr das Pixel 6 für nur 473 Euro ergattern – und damit liegt es gerade noch 15 Euro über dem Pixel 6a. Ihr solltet euch schnell entscheiden und zuschlagen.



Nur noch wenige Tage könnt ihr das Pixel 6a mit Gratis Pixel Buds A-Kopfhörer erhalten und an diesem Wochenende macht es Saturn allen Interessierten noch einmal besonders schwer: Pixel 6a kaufen oder Pixel 6 kaufen, die sich abseits weniger Punkte recht ähnlich sind und zum heutigen Zeitpunkt in etwa die Waage halten. Das eine hat eine leicht schwächere Ausstattung, das andere ist dafür schon „alt“ und hat bereits neun Monate Update-Garantie verbraucht. Wer viele weitere Argumente Pro und Contra benötigt, findet sie in diesem Artikel.

Im Saturn-Onlineshop laufen nur noch an diesem Wochenende die SATURN CARD Tage/strong>, mit denen ihr zahlreiche Produkte reduziert kaufen könnt – darunter natürlich die beiden Smartphones Pixel 6 und Pixel 6 Pro. Die Saturn Card kann Online beantragt werden, kostet nichts und ist sofort verfügbar. Es kostet euch also nur einige zusätzliche Klicks.

Solltet ihr das nutzen wollen, gibt es das Pixel 6 für nur noch 473 Euro und für das Pixel 6 Pro nur 674 Euro. Das ist natürlich weit von den UVPs entfernt und derzeit ohne Frage der Bestpreis. Wenn ihr bedenkt, dass ihr für das Pixel 6a derzeit eine UVP von 459 Euro bezahlt, sind das nur noch 14 Euro Unterschied (!). Der erste Impuls ist dann sicherlich, zum alten Modell zu greifen.

Bedenkt allerdings, dass das Pixel 6 jetzt neun Monate kürzer als das Pixel 6a mit Sicherheitsupdates versorgt wird. Und bei Bestellung des Pixel 6a gibt es derzeit noch die Pixel Buds A-Kopfhörer im Wert von 99 Euro Gratis oben drauf.

Pixel-Smartphones bei Saturn: Pixel 6 für 473 Euro | Pixel 6 Pro für 674 Euro | Pixel 6a + Pixel Buds A für 459 Euro | Alle Saturn Card-Aktionen

