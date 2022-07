Pixel 6a: Googles neues Smartphone ab sofort erhältlich – Jetzt kaufen und Gratis Pixel Buds-Kopfhörer sichern

Die Wartezeit ist vorüber: Ab heute ist das neue Pixel 6a offiziell im Handel erhältlich und kann sowohl im stationären Handel als auch Online bestellt werden. Wir haben euch bereits alle Informationen zu Googles neuem Smartphone zusammengetragen sowie eine Entscheidungshilfe für den Kauf gegeben. Wer sich für das Gerät entschieden hat, sollte jetzt noch zuschlagen und sich die Gratis Pixel Buds-Kopfhörer sichern.



Das Pixel 6a ist endlich da! Schon seit dem 21. Juli, also seit genau einer Woche, konnte das Smartphone vorbestellt werden und ab heute ist es offiziell im Handel erhältlich. Das Pixel 6a tritt die Nachfolge des Pixel 4a an, denn die fünfte Generation kam in Europa niemals auf den Markt, sodass durchaus ein Bedarf unter zufriedenen Pixel 3a- oder Pixel 4a-Nutzern vorhanden sein könnte. Vor allem als Budget-Ableger des Pixel 6 ist das Pixel 6a sehr interessant.

Ob es sich für euch lohnt, das Smartphone zu kaufen oder doch besser auf das Pixel 7 zu warten, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Es gibt einiges, das FÜR das Pixel 6a spricht, aber auch einiges, das eher auf ein anderes Modell hoffen lässt. Wer sich noch nicht entschieden hat, findet im folgenden Artikel eine Auflistung der wichtigsten Pro- und Contra-Argumente: Pixel 6a Pro & Contra als Entscheidungshilfe.

Habt ihr euch für das Smartphone entschieden, dann solltet ihr nicht mehr lange warten und die starke Vorbesteller-Aktion mitnehmen, die noch bis zum 1. August gilt und somit einige Tage über den Vorbesteller-Zeitraum hinaus läuft. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr im folgenden Absatz.









Google bietet zum Verkaufsstart eine attraktive Aktion: Ihr bekommt Pixel Buds A-Kopfhörer Gratis. Um diese Aktion zu nutzen, müsst ihr lediglich das Pixel 6a bei einem teilnehmenden Händler kaufen und habt anschließend die Möglichkeit, euch die Gratis-Kopfhörer zu holen. Diese haben einen UVP von 99 Euro, sind am Markt für 80 bis 85 Euro erhältlich und somit liegt auch eure rechnerische Ersparnis in diesem Bereich. Ihr erhaltet das 459 Euro teure Smartphone als für unter 400 Euro – wenn das mal kein guter Deal ist.

Habt ihr das Pixel 6a erhalten, müsst ihr euch auf dieser Seite für die Pixel Buds-Kopfhörer registrieren und das Geschenk anfordern.

» Pixel 6a: Googles neues Smartphone kaufen oder nicht? Pro & Contra als Entscheidungshilfe + Gratis Pixel Buds

Pixel 6a vorbestellen & Gratis Pixel Buds A erhalten: Amazon | Media Markt | Saturn

