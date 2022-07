Android 13: Google veröffentlicht zweite vierte Beta für alle Pixel-Smartphones – Neuerungen & Downloadlinks

Google legt noch einen (vermutlich) allerletzten Zwischenstopp mit der Android 13 Beta ein und hat vor wenigen Minuten recht überraschend eine weitere Beta-Version veröffentlicht – bereits die zweite vierte Beta im Stadium des Release Candidate. Doch anders als der RC-Rollout vor zwei Wochen bringt das Update auf Android 13 Beta 4.1 keine wirklichen Verbesserungen, sondern nur eine Reihe von Bugfixes, die die dringendsten Probleme der Pixel-Nutzer beheben.



Man kann nicht sagen, dass Google es in diesem Jahr ruhig angehen lässt, denn das Android Beta-Programm wurde sehr intensiv genutzt, unter anderem von Android 12L und Android 12 QPR3. Aber auch die Android 13 Beta schreitet schnell voran und erhält jetzt bereits das zweite Update im Release Candidate-Stadium. Der erste Android 13 Beta 4 Release Candidate brachte wohl einige Probleme mit sich, die man mit weiteren Versionen nach und nachb behebt.

Fixed an issue that prevented an app from enabling or disabling Bluetooth if it didn’t have the BLUETOOTH_CONNECT permission, even though the app was targeting an API level where the permission is not required. (Issue #232107689)

Fixed issues that sometimes caused a device to crash and reboot when connecting to certain WiFi networks. (Issue #237308339, Issue #237886229, Issue #237878437)

Fixed an issue where Meet connectivity could drop while driving.

Fixed an issue where the system could incorrectly interpret GPS data.

Es sind keine gravierenden Probleme, aber dennoch sehr nervige Dinge, die den Smartphone-Alltag erheblich negativ beeinflussen können – was in einem so weit fortgeschrittenen Beta-Programm eigentlich nicht mehr passieren sollte. Gut, dass man da nochmal so schnell nachlegt und die Nutzung so fehlerfrei wie möglich gestaltet. Nicht ausgeschlossen, dass es vor dem finalen Release noch eine weitere Zwischen-Beta als letzter Release Candidate geben wird.

