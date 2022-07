Der Google Play Store ist gewissermaßen die wichtigste Android-App und die Plattform, die Android zu dem macht, was es ist. Jetzt feiert der Google Play Store seinen zehnten Geburtstag und erhält anlässlich dessen endlich ein neues Logo, das nun deutlich besser zu allen anderen Google-Produkten passt. Zur Feier des Tages spendiert man außerdem zehnfache Google Play Points.



Android und der Google Play Store sind fest miteinander verwoben, dennoch ist der Play Store deutlich jünger als das Betriebssystem. Das liegt daran, dass der App Store damals noch als „Android Market“ bekannt war und lediglich Anwendungen und Spiele beherbergte. Im Sommer 2012 kam dann der Neustart als „Google Play“, das neben Apps und Spielen weitere Medien wie Musik, Filme und Bücher mit einbezog. Einige davon hat sich mittlerweile wieder verabschiedet oder stark geändert, aber grundsätzlich ist man dem Medienstore-Konzept treu geblieben.

Zum 10. Geburtstag gibt es ein neues Logo, das sich rein farblich deutlich von der alten Version abhebt. Oben seht ihr das alte, das euch sicherlich sehr gut bekannt ist, und auf den restlichen Bildern in diesem Artikel das neue Logo. An der Form und Farbverteilung hat man gar nicht so viel geändert, denn hauptsächlich besteht die Veränderung darin, dass man nun auf die vier Farbtöne setzt, die in fast allen anderen Google-Apps ebenfalls zu finden sind.

Das ist, wie üblich, gewöhnungsbedürftig und auf den ersten Blick würde man sich vielleicht für das alte Logo entscheiden, aber aus meiner Sicht ist die neue Variante sehr gut gelungen. Im direkten Vergleich wirkt das alte plötzlich etwas blass, die Farben langweilig und stehen überhaupt nicht im Bezug zum Rest des Google-Universums.









Wollt ihr mit Google feiern, dann könnt ihr das tun: Ab sofort gibt es zehnfache Punkte bei Google Play Points.

