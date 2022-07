Android: Google verzögert das Juli-Sicherheitsupdate – warum gibt es kein Update und was wird enthalten sein?

Google veröffentlicht in den ersten Tagen jedes Monats das Android-Sicherheitsupdate, das neben zahlreichen gestopften Sicherheitslücken oftmals auch ein separates Update für die Pixel-Smartphones an Bord hat. Das Update für den Monat Juli ist längst überfällig und lässt nun schon den zweiten Tagen auf sich warten. Mittlerweile kann man von unerwarteten Verzögerungen sprechen. Wir zeigen euch, was ihr erwarten könnt.



Das Android-Sicherheitsupdate wird stets am ersten Montag eines Monats veröffentlicht und auf die Pixel-Smartphones ausgerollt. Das ist eine feste Regel, an der Google bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht gerüttelt hat – aber im Juli 2022 ist es offenbar wieder soweit. Es ist bereits Mittwoch und das Update ist noch immer nicht da. Dass es am Montag nicht kommen wird, haben wir bereits erwartet, aber alle Beobachter und Update-freudigen Nutzer dürften gestern Abend darauf gewartet haben. Doch es wurde nicht veröffentlicht.

Warum gab es kein Android-Update?

Dass das Update am Montag nicht kommt, wurde aufgrund des Feiertages in den USA erwartet, denn der Montag fiel auf den 4. Juli – einen der wichtigsten Feiertage in den USA. Man hat in der gesamten Technews-Szene, auch außerhalb von Google, bemerkt, dass es ein sehr ruhiger Tag war. Doch Googles Android Update-Regularien besagen, dass das Update, wenn der Montag auf einen Feiertag fällt, am nächstfolgenden Arbeitstag erscheinen wird. Das wäre gestern, der 5. Juli, gewesen.

Doch es gab weder ein Sicherheitsupdate noch ein Pixel-Update und auch kein letztes Update für die Pixel 3a-Smartphones. Aber es gab auch keine sonstigen großen Ankündigungen aus dem Hause Google, sodass man wohl davon ausgehen muss, dass man sich da intern einen zweiten freien Tag oder zumindest Lazy Day genehmigt hat. Gut möglich, dass man das Update sonst schon über das WE vorbereitet und in die letzte Testphase schickt, was diesmal ausgefallen ist. Aber sollte das nicht dennoch von Googles eigenen Regeln gedeckt sein?









Wann kommt das Update?

Es gibt keine offiziellen Informationen, sodass lediglich ein Blick in die Glaskugel hilft. Eigentlich sind nur zwei Daten denkbar, an denen das Update für den Monat Juli ausgerollt wird: Am heutigen Mittwoch oder erst am kommenden Montag. Das wäre dann aber schon der 11. Juli und somit ein Update, das so spät wie noch nie zuvor ausgerollt werden würde. Es spricht aber auch einiges dagegen, dass man das Update bis zur nächsten Woche aufschiebt.

Samsung hat das Update bereits am Freitag sowie über das Wochenende für die ersten Smartphones ausgerollt und war mal wieder schneller als Google. Das ist mittlerweile zur Normalität geworden, aber natürlich bezieht Samsung das Update von Google, sodass es zumindest in der neutralen Android-Version längst „fertig“ ist. Vielleicht gibt es Verzögerungen bei einzelnen Pixel-Smartphones (Grüße vom Pixel 6), aber grundsätzlich könnte man das Paket veröffentlichen.

Was wird das Update mitbringen?

Das Update wird das Android-Sicherheitsupdate für den Monat Juli beinhalten, das wie üblich mehrere Dutzend Lücken stopfen dürfte. Außerdem wird es wie üblich ein separates Pixel-Update geben, das oftmals weitere Probleme behebt und manchmal auch kleine funktionelle Verbesserungen im Gepäck hat. Pixel 3a-Nutzer dürfen sich auf ein letztes Best of-Update freuen. Mehr Details zu den erwarteten Updates findet ihr in diesem Artikel.

