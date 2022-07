Android Auto: BMW will Googles Android Automotive Betriebssystem nutzen – aber ohne die Google-Dienste

Geht es nach Googles Vorstellungen, wird die Infotainment-Plattform Android Auto bei allen Nutzern durch den Nachfolger Android Automotive beerbt. Doch aufgrund der völlig anderen Struktur und Googles Vorgaben spielen vor allem die deutschen Hersteller nicht mit und erteilen diesen Plänen immer wieder eine Absage. Jetzt gibt es von BMW immerhin einen halben Schritt in diese Richtung.



Praktisch jeder große Autohersteller unterstützt Android Auto, wobei BMW zu den letzten Marken gehörte, die die Android-Nutzer entdeckt haben. Damals hatte man stolz verkündet, dass die Google-Dienste wie Maps in das Auto kommen und man in Zukunft etwas enger mit Google zusammenarbeiten möchte. Kurz darauf sind die Vorstellungen wohl weit auseinandergegangen, denn schon Ende 2020 hieß es, dass man Android Automotive nicht unterstützen und stattdessen ein eigenes Betriebssystem entwickeln wird.

From March 2023, the BMW Group will be expanding its BMW Operating System 8 and integrating Android Automotive OS (AAOS) into certain model series for the first time as a second technological approach alongside the current Linux-based variant.