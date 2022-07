Google Websuche: Neues Design für die Fakten über den Suchergebnissen kommt (Screenshots)

Die Google Websuche verändert sich jeden Tag, denn sowohl an der Oberfläche als auch unter der Haube laufen dauerhaft Dutzende oder gar Hunderte Experimente. Nur die wenigsten Tests sind erfolgreich, doch ein aktuelles Experiment taucht bei recht vielen Nutzern auf und scheint die Suchergebnisse in die Richtung zu drücken, die Google wohl einschlagen muss, um nicht an Relevanz zu verlieren.



Ist das Zufall? Gerade erst hat Google verkündet, dass TikTok und Instagram die größten Konkurrenten sind und schon taucht ein Suchergebnis-Design auf, das auf große Bilder und simple Flächen statt streng tabellarisch sortierter Informationen setzt. Konkret geht es um die Ergebnisse, wenn nach Prominenten gesucht wird. Normalerweise erhält man den Namen, den Beruf, eine Reihe von Bildern und anschließend auf der rechten Seite den Knowledge Graph zur bekannten Persönlichkeit. Auf folgendem Screenshot könnt ihr das am Beispiel von Oprah Winfrey sehen.

Das dürfte jedem bekannt vorkommen. Jetzt testet man eine neue Ansicht (siehe Screenshots unten), die den Bereich am oberen Rand deutlich vergrößert und auf ein großes Vorschaubild in Kombination mit vier kleineren Boxen setzt. Die Inhalte in diesen Boxen können sich unterscheiden und zeigen manchmal wichtige Artikel über diese Person, YouTube-Videos, Fakten wie das Alter oder im Fall von Winfrey den Kontostand und andere Dinge. Der Knowledge Graph bleibt dennoch bestehen und listet die Infos weiter auf, genauso wie die Websuchen-Ergebnisse darunter.

Derzeit ist es nur ein Testlauf, von dem es auch Screenshots weiterer Prominenter mit teilweise anderen Inhalten gibt. Sieht eigentlich ganz schick aus, auch wenn ich persönlich ein Freund der strengen tabellarischen Informationen mit sinnvoller Nutzung der Platzverhältnisse bin. Vielleicht Gewohnheit, vielleicht geht es aber auch anderen genauso.









» Google Maps & Websuche: Google sieht jetzt TikTok und Instagram als die größten Konkurrenten

» Google will Werbegeschäft abspalten: Umstrukturierung soll vor drohenden Kartellverfahren schützen (Bericht)

[AndroidPolice]