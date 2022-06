Pixel 6 & Pixel 6 Pro Aktion: DREI TAGE WAHNSINN – Googles Smartphones zum Bestpreis bei Media Markt

Die Pixel 6-Smartphones sind noch immer die Speerspitze der Google-Smartphones und erfreuen sich seit Erscheinen großer Beliebtheit – vor allem, nachdem die lästigen Softwareprobleme der ersten Monate gelöst sind. Wer auf ein gutes Angebot zum Zuschlagen gewartet hat, dessen große Zeit ist jetzt gekommen: Bei Media Markt gibt es Pixel 6 und Pixel 6 Pro im Rahmen von 3 TAGE WAHNSINN so günstig wie noch nie.



Die Pixel 6-Smartphones erhalten schon bald Nachfolger in Form des Pixel 6a und im Herbst natürlich mit der siebten Generation, aber noch sind sie das Beste, was Google zu bieten hat. Schon von Anfang an sprach der UVP für die Pixel 6-Smartphones, sodass sie bisher nicht massiv rabattiert werden konnten. Im Google Store gibt es sie aktuell zum UVP inklusive 130 Euro Gutschein, aber Media Markt legt im Rahmen des 3 TAGE WAHNSINN Wochenendes einen drauf.

Aktuell bekommt ihr das Pixel 6 für nur 441 Euro und das Pixel 6 Pro für nur 629 Euro. Das sind die absoluten Bestpreise und in dieser Dimension vermutlich erst wieder zu haben, wenn die Geräte nach Erscheinen des Pixel 6 abverkauft werden müssen – wenn überhaupt. Schaut mal vorbei, noch sind sie bei Media Markt verfügbar, aber ich wäre mir nicht sicher, ob das bis Sonntag Abend so bleibt.

Ihr müsst also schnell sein, genauso wie bei allen anderen Aktionen dieses Wahnsinn-Wochenendes, das wohl auch als früher Prime Day-Gegenläufer gesehen werden kann. Vergesst dennoch nicht, die Preise zu vergleichen.

