12 Monate YouTube Premium Gratis: Beschenkt Google treue Abonnenten wirklich mit einem Gratis-Jahr?

Googles Musikstreamingplattform YouTube Music hat sich nach langen Anlaufschwierigkeiten etabliert und dürfte vor allem durch die zahlreichen Drei-Monate-Gratis-Aktionen eine Nutzerbasis gefunden haben. In diesen Tagen geht ein Bericht durch das Web, der von einem Geschenk für treue Nutzer spricht: Als Dank für die langjährige Mitgliedschaft gibt es ein Jahr YouTube Premium Gratis. Der Ursprung ist allerdings unklar.



YouTube Music und YouTube Premium sind mitsamt des Vorgängerprodukts YouTube Red schon seit vielen Jahren verfügbar und bieten zahlenden Abonnenten unbegrenzten Musikgenuss, werbefreie Plattformen und weitere Vorteile. Vor wenigen Tagen haben auch wir von einer starken Aktion für treue Nutzer berichtet: Als Dank für die 2.222-tägige Mitgliedschaft gibt es ein Jahr YouTube Premium Gratis. Klar, dass viele darauf sehr schnell angesprungen sind und in freudiger Erwartung die YouTube Music-App geöffnet haben.

Jetzt hat ein Google-Sprecher allerdings klargestellt, dass es diese Aktion gar nicht gibt und man sich den Ursprung nicht erklären kann. Das ist doch etwas überraschend, denn eigentlich hatte alles gepasst: Google ist bekannt dafür, treue und zahlende Nutzer manchmal zu beschenken (etwa mit Smart Speakern, Stadia-Paketen und ähnlichem), der Zeitraum von 2.222 Tagen ist nachvollziehbar, die Darstellung ist Google-Like und es ist kaum nachvollziehbar, warum ein Nutzer diese Aktion faken würde. Hätte es dazu einen Link gegeben, wäre es eine andere Sache.

Also entweder hat der Nutzer zu viel Zeit und wollte sich einen Spaß machen oder der Google-Sprecher ist nicht über die Aktion informiert. Es kommt bei einem Konzern wie Google durchaus vor, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Und da der Kreis der in Frage kommenden Nutzer sehr überschaubar sein dürfte, ist das keine große Aktion. Ich tendiere auch in Richtung Fake, aber vollständig ausschließen würde ich es nicht. Ein Tap auf YouTube Music und kurz nachschauen kann ja nicht schaden 🙂

» Die Details zur angeblichen Aktion

