12 Monate YouTube Premium Gratis: Google beschenkt treue YouTube Music-Abonnenten mit einem Gratis-Jahr

Nach sehr langen Anlaufschwierigkeiten hat sich YouTube Music etabliert und kann immer mehr zahlende Abonnenten für sich gewinnen – das gilt auch für das Schwesterprodukt YouTube Premium. Jetzt macht man langjährigen Bestandsnutzern ein ganz besonderes Geschenk, das in der Form wirklich überraschend ist: Sie erhalten ein Jahr YouTube Premium Gratis.



YouTube Music und YouTube Premium sind nicht erst seit dem Ende von Google Play Music verfügbar, sondern sind schon einige Jahre zuvor gestartet, damals noch als YouTube Red. Wer von Beginn an dabei war, was mittlerweile etwas mehr als sechs Jahre zurückliegt, könnte sich in diesen Tagen über einen besonderen Bonus freuen. Ein Nutzer berichtet, dass er in der YouTube Music-App darüber informiert wurde, bereits 2222 Tage mit dabei zu sein und anlässlich dessen 12 Monate YouTube Premium inklusive YouTube Music geschenkt bekommt.

Das ist nicht nur sehr spendabel, sondern auch äußert selten, dass man Bestandsnutzer so großzügig beschenkt. Oftmals geht es um Neukundengewinnung, aber treuen Nutzern, die nach gut sechs Jahren vermutlich nicht so schnell abspringen, jetzt ein ganzes Jahr Gratis zu schenken, halte ich für sehr bemerkenswert. Tatsächlich berichtet bisher nur ein einziger Nutzer davon und es ist nicht klar, ob das vielleicht nur in den USA gilt oder in anderen Ländern, je nach Starttermin des Abo-Produkts, andere Werte gelten.

Das Geschenk hat einen Gegenwert von 119 Dollar. Da hätte man stattdessen auch Pixel Buds springen lassen können, aber vielleicht hebt man sich das für die nächsten Aktionen auf 😉

[Reddit]