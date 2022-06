Android: Googles Betriebssystem verliert in Deutschland immer mehr Marktanteile – liegt nur noch bei 67 Prozent

Google hat mit Android ein Betriebssystem im Portfolio, das den Smartphone-Markt in sehr vielen Ländern dominiert und auch in Deutschland auf sehr hohe Marktanteile kommt. Jetzt haben Marktforscher neue Zahlen zur Verbreitung von Android und iOS in Deutschland veröffentlicht, die wirklich sehr interessant sind und zeigen, dass Android sukzessive Anteile gegen Apples Betriebssystem verliert.



Es gibt einige Google-Produkte, die ihre Märkte regelrecht dominieren oder zumindest mit deutlichem Abstand Marktführer sind. Das gilt für die Websuche, für YouTube, für den Chrome-Browser und unter anderem auch für Android. Man war mit dem Smartphone-Betriebssystem vor vielen Jahren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und konnte sich kurz vor Beginn des Smartphone-Booms, der ohne Frage von Apple ausgelöst wurde, als freies Betriebssystem für alle Nutzer und Hersteller positionieren.

Aus diesem Grund gibt es grob betrachtet seit vielen Jahren lediglich Android vs. iPhone. Symbian hat man schon vor vielen Jahren versenkt, BlackBerry Schritt für Schritt in die Bedeutungslosigkeit geschickt und auch Microsofts Milliarden-teurer Anlauf mit Windows Phone wollte weder weltweit noch in Deutschland Früchte tragen. Vom Aus von Windows Phone hat laut der unten eingebundenen Statistik praktisch nur Android profitiert und lange Zeit sah es so aus, als wenn es für Android kaum Wachstumsgrenzen gäbe.

Doch aktuelle Zahlen, siehe unten, zeigen ein sich langsam veränderndes Bild. Während Android in den letzten Jahren je nach Jahreszeit mühelos die 80 Prozent-Marke überschritten hat, ist das seit 2021 nicht mehr der Fall und im Juni 2022 kommt man tatsächlich in Deutschland auf einen Marktanteil von „nur“ 66,4 Prozent. Das ist ziemlich genau ein Drittel des Marktes, doch mit Blick auf die 80 Prozent der Jahre zuvor ist das ein sehr schlechter Wert.









Es zeigt sich, dass das iPhone in Deutschland weiter auf dem Vormarsch ist. Gründe nennt, bzw. sucht, man bei Statista nicht. 2020 und 2021 waren bekanntlich für viele Märkte sehr einschneidend und was man mit Chrome OS in diesen Jahren gewonnen hat, hat man wohl bei Android verloren. Gut möglich, dass auch der Hang zu immer teureren Android-Smartphones im Premium-Bereich dazu führt, dass die Nutzer dann doch lieber zum iPhone greifen. Warum einen teuren Volkswagen kaufen, wenn man für ein wenig mehr Geld den Ferrari haben kann? Das ist jetzt nicht unbedingt mein Vergleich, aber eine solche Ansicht könnte das beeinflusst haben.

Für Google sind solche Zahlen alarmierend und beruhigend zugleich. Das iPhone holt sich zwar zusätzliche Marktanteile, aber beim „Rest“ kommt Android gerundet auf 100 Prozent. Android wird es niemals auf das iPhone schaffen und iOS wird es niemals außerhalb des iPhones geben, sodass das Betriebssystem weiterhin konkurrenzlos ist. Es liegt nicht hauptsächlich an Google, sondern an den Smartphone-Herstellern, dass Apple stark zulegen konnte.

[Statista]