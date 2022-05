Pixel Watch: Googles erste Smartwatch unter der Lupe – hier seht ihr alle vorab geleakten Bilder & Fotos (Galerie)

Es sind nur noch wenige Tage bis zur offiziellen Präsentation der Pixel Watch und zumindest optisch wissen wir mittlerweile, was wir erwarten können. Zahlreiche Renderbilder in den vergangenen Monaten, ein geleaktes Renderfotos sowie die in den letzten zwei Wochen veröffentlichten Fotos eines Prototypen lassen kaum noch Fragen offen. Kurz vor der Präsentation fassen wir in diesem Artikel nochmal alle Bilder zusammen.



So schnell kann es gehen: Über viele Monate bestand das Portfolio an Pixel-Bildern fast ausschließlich aus Renderbildern und innerhalb von nur drei Wochen kam ein echtes Renderfoto sowie unzählige Fotos eines Prototypen dazu. Es war zu erwarten, dass in den Tagen vor der Präsentation einige Bilder auftauchen, aber durch den vergessenen Prototypen (Hier alle Details zur kuriosen Story) hat es in den letzten Tagen eine regelrechte Flut gegeben.

Wir haben euch natürlich alle Bilder sehr zeitnah hier im Blog gezeigt, doch weil sie in mehreren Tranchen veröffentlicht wurden, habt ihr vielleicht noch nicht alle gesehen. Daher findet ihr in diesem Artikel alle Bilder noch einmal kategorisiert in gesammelter Form. Weitere Informationen erspare ich euch, denn das würde den Rahmen sprengen und die Bilder sind mehr als eindeutig. Die Smartwatch ist bekannt, hat keine überraschenden Komponenten und ist mal mit und mal ohne Band zu sehen.

Alle Renderbilder letzten zwölf Monate, die dem jetzt geleakten Prototypen sehr stark ähneln, findet ihr bei Interesse gesammelt in diesem Artikel. Jetzt kann man nur hoffen, dass auch die echte Smartwatch so aussieht wie der Prototyp und sich nicht alle Leaker viele Monate lang geirrt haben. Wer weiß, warum Google das Gerät wirklich im Restaurant platziert hat…









Pixel Watch

















Pixel Watch Armband









Pixel Watch mit Armband

















Vergleichsbilder