Pixel Watch: Ein Blick auf Googles neue Smartwatch – alle geleakten Renderbilder in der Übersicht (Galerie)

Google wird in knapp vier Wochen die erste Pixel Watch vorstellen und mit dieser den großen Einstieg in den Smartwatch-Markt wagen. Dabei ist es dem Unternehmen praktisch bis zuletzt gelungen, die Smartwatch unter Verschluss zu halten, aber dennoch haben sich im Laufe der Zeit einige Bilder, Renderbilder und zuletzt sogar offizielles Bildmaterial angesammelt. Hier zeigen wir euch alle Bilder, die es derzeit zur Pixel Watch gibt.



Die Pixel Watch hat in den letzten Tagen wieder ordentlich an Fahrt aufgenommen und spätestens die Vorbereitungen im Google Store belegen, dass die Smartwatch in Kürze dort gelistet sein wird. Sie muss nicht zwingend erhältlich sein, aber wir werden ziemlich sicher erste Bilder und auch erste Informationen erhalten, die dann hoffentlich rund um die Google I/O vervollständigt werden. Für den Marktstart stehen ja nach wie vor Daten von Ende Mai bis Ende Oktober im Raum…

In den letzten Monaten konnten wir immer wieder einen Blick auf Renderbilder werfen, die der ersten Pixel Watch nachempfunden sein sollen – in den allermeisten Fällen von Evan Blass oder Jon Prosser. Damals waren das nur Entwürfe, doch mit dem heutigen Wissen und den immer genaueren Bildern zeigt sich, dass auch die damaligen Bilder sehr nah am Gerät dran waren. Es war also weder aus der Luft gegriffen, noch ungenau. Wir sahen bereits im April 2021 (!) die ersten Pixel Watch-Bilder.

Und weil es nach wie vor nur ein einziges echtes Bild der Pixel Watch gibt, wollen wir euch in diesem Artikel noch einmal alle geleakten Bilder und Entwürfe der letzten 12 Monate zeigen, um einen vollständigen Eindruck von Googles erster Smartwatch zu erhalten. Interessanterweise spielt das Armband bisher überhaupt keine Rolle und wird sich dementsprechend wohl nicht sonderlich vom Rest der Smartwatch-Welt unterscheiden.









Das ist die Pixel Watch

Das ist das einzige „echte“ Bild von der Pixel Watch – und wir haben es erst seit wenigen Tagen. Natürlich handelt es sich um ein Renderbild, das auch noch ausgeschnitten und stark vergrößert wurde, aber es soll aus offiziellem Google-Material stammen. Wir sehen ein rundes Display, eine gewölbte Scheibe sowie eine recht dominante Krone, die wohl mehrere Bedienmöglichkeiten aufweisen wird. Rundherum gibt es keine weiteren Elemente und auch keine physische Lünette, sondern nur das Display.

Das passt sehr gut zu den weiteren Bildern einer schon vor Monaten geleakten Präsentation. Diese zeigen die gleiche Smartwatch-Einheit, das vollständig störungsfreie Design und die daraus resultierende „Einheit von Hardware und Software“.









Pixel Watch und Pixel-Smartphone

Ein geleaktes Bild der Pixel Watch in Kombination mit dem damals ebenfalls geleakten Pixel 6. Es zeigt sich, dass man die Pixel Watch wohl ursprünglich parallel zum Pixel 6 auf den Markt bringen wollte. Doch offenbar war die Hardware noch nicht soweit, Wear OS vielleicht noch nicht so weit fortgeschritten und dann kam die sicher nicht ganz unklukrative Exklusivität von Samsung mit der Galaxy Watch 4. Also wird die Smartwatch jetzt erst mit dem Pixel 6a oder Gerüchteweise auch erst mit dem Pixel 7 kommen.

Hier findet ihr jetzt noch viele weitere Renderbilder der Smartwatch, die aus verschiedensten Quellen und Zeiten stammen. Dennoch zeigen sie allesamt ein ähnliches Design, das wohl schon seit sehr langer Zeit in Stein gemeißelt ist.









Alles andere als eine Pixel Watch in genau diesem Design wäre eine riesige Überraschung. Und ich finde, dass Google es sehr gut getroffen hat. Man verfolgt offenbar das Ziel, den Nutzern ein Display an das Handgelenk zu geben, das die Uhrzeit anzeigt. Nicht klassisch im Smartwatch-Faktor, sondern so störungsfrei wie möglich. Das könnte sehr gut ankommen…