Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Google mit Verkaufsrekord – die Smartphones landen erstmals in den Top 3 (Infografik)

Google hat mit den Pixel6 6-Smartphones große Erfolge feiern können, die bereits vor dem Release absehbar waren und sich immer wieder durch Marktforscher bestätigen. Jetzt haben sich Marktforscher die weltweiten Smartphone-Verkäufe im Premium-Bereich angesehen und überraschenderweise hat es Google im Heimatmarkt in die Top 3 geschafft und mehrere große Marken hinter sich gelassen.



Es steht außer Frage, dass sich die Pixel 6-Smartphones besser verkauft haben als ihre Vorgänger, denn selbst Google hat von einem Verkaufsrekord in den ersten Wochen gesprochen. Weiter hat man sich aber leider nicht in die Karten blicken lassen, sodass es bis heute keine offiziellen Zahlen gibt. Daran ändern leider auch die Marktforscher nichts, doch sie liefern uns immerhin interessante Rankings. Counterpoint Research hat sich die weltweiten Verkaufszahlen 2021 gestaffelt nach Region im Premium-Bereich (>400 Dollar) angesehen.

Wie wir sehen, macht Apple irgendwas richtig. Spannend wird es vor allem in Nordamerika, denn dort hat es Google tatsächlich in die Top 3 nach Apple und Samsung geschafft. Zwar sind mit Motorola und OnePlus nicht unbedingt die Marken überholt worden, die man hierzulande mit hohen Verkaufszahlen in Verbindung bringt, aber dennoch ist das ein schöner Erfolg. Man darf nicht vergessen, dass die Pixel 6-Smartphones erst im Oktober auf den Markt kamen. Somit basieren die Zahlen hauptsächlich auf Pixel 5, Pixel 5a und dem vermuteten Boost durch Pixel 6 und Pixel 6 Pro.

Vielleicht wird sich Google rund um die Entwicklerkonferenz I/O etwas konkreter äußern und Verkaufszahlen nennen. Das ist zwar auch sonst nicht die Philosophie des Unternehmens, aber ein bisschen feiern könnte man den Erfolg schon. Vermutlich tut man es nicht, um die Android-Partner nicht zu verärgern. Und den Vergleich mit Apple in puncto Verkaufszahlen kann man eher weniger schönreden, um es groß auf der Bühne zu präsentieren. Dennoch wären nackte Zahlen interessant.

[Counterpoint Research]