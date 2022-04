Pixel Launcher: Neuer Live Space soll das ‚auf einen Blick‘ Widget ersetzen – endlich mehr Platz (Galerie)

Nutzer des Pixel Launcher dürfen sich in nächster Zeit auf ein stark ausgebautes ‚auf einen Blick‘-Widget freuen, das in den letzten Wochen mit vielen neuen Datenquellen versehen wurde und dementsprechend über immer mehr Dinge informieren kann. Aber das wird nur der Anfang sein, denn gleichzeitig steht ein neuer Name sowie eine neue Oberfläche vor der Tür, die schon seit langer Zeit auf ihre Freischaltung warten: Der Smart Space oder Live Space.



Das ‚at a Glance‘-Widget, in deutscher Sprache nennt es sich ‚auf einen Blick‘, hat einen festen Platz auf dem Homescreen und könnte für viele Nutzer schon in der Vergangenheit recht nützlich gewesen sein. Das Widget erinnert an Termine, zeigt das Wetter und kann über den Verkehr informieren. Damit endete der Funktionsumfang auch schon wieder. Wer all das nicht benötigt, wird das Widget bisher als ziemlich nutzlos empfunden haben und wenn man sich die Bezeichnung ansieht, dann kann man da ehrlicherweise kaum widersprechen. Denn als Backup bleibt nur das Wetter.

Doch Google hat gelernt und wird das Widget mit dem Neustart als Smart Space oder Live Space auf eine ganz neue Stufe: Der Umfang der Informationen wird deutlich erweitert (was in den letzten Wochen bereits geschehen ist), das Widget erhält mehr Platz auf dem Homescreen und kann zusätzlich zu der eher statischen Information eine Reihe von Aktionen und Interaktionen anbieten. Befindet ihr euch beispielsweise in einem Supermarkt, kann das Widget sowohl eure Kundenkarte aus Google Pay als auch die Einkaufsliste aus Google Keep bereithalten – beides zugleich.

Aber es müssen nicht nur adaptive Informationen basierend auf dem Kontext sein, denn das Widget kann natürlich auch das Wetter bereithalten und auch über Sportergebnisse informieren. Läuft gerade ein Match eines Vereins, dem ihr folgt, dann kann auch das an dieser Stelle gezeigt werden. Schaut euch einfach einmal die folgende Galerie an, die vom Twitter-Nutzer Kierron Quinn zusammengestellt wurde.

















Wir haben euch kürzlich alle neuen Inhaltstypen gezeigt, die schon damals in Aussicht gestellt wurden und mittlerweile für viele Nutzer verfügbar sein sollten. Doch weil das bisherige Widget mit dieser Flut an Informationen überlastet ist, muss jetzt auch eine neue Oberfläche her. Diese bringt neben den Aktions-Buttons, die dem Ganzen eine völlig neue Dimension geben, zusätzlich eine Karussell-Ansicht.

Gibt es mehr als einen potenziell wichtigen Inhalt, kann das neue Widget mehrere Seiten öffnen und diese per Swipe wie in einem Karussell wechseln. Es ist genau das, was dem Widget bisher gefehlt hat und kann sowohl die Übersichtlichkeit als auch die Nützlichkeit erhöhen. Obwohl es schon vor knapp einem halben Jahr erstmals entdeckt wurde, wurde es bis heute nicht ausgerollt. Zwar taucht „Smart Space“, „Live Space“ oder zu Deutsch „Live-Anzeige“ immer wieder auf – bei manchen schon seit Monaten – aber auf den Startschuss warten wir noch immer.

Ein Comeback von Google Now ist das zwar noch immer nicht, aber der Umfang der Informationen geht schon in die damalige Richtung. Wir dürfen gespannt sein, welche Ausmaße das noch annehmen wird.