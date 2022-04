Google Rekorder: Neue Material You-Oberfläche für Tablets und Foldables wird ausgerollt (Screenshots)

Die für Pixel-Smartphones angebotene App Google Rekorder konnte viele Nutzer von Beginn an begeistern und dürfte so manchen dazu bewegt haben, überhaupt eine solche Art von App zu verwenden. Während sich die App immer weiter in Richtung Standard aufschwingt, gibt es schon wieder ein neues Design. Erst kürzlich wurde das Material You-Design ausgerollt und jetzt wird der Landscape-Modus ordentlich aufgebohrt.



Google Rekorder war bisher hauptsächlich für die Nutzung auf Smartphones ausgelegt, die man gerade bei dieser Aufgabe in den allermeisten Fällen im Portrait Modus nutzt (Hochkant). Bei Tablets, Foldables und vielleicht auch Smart Displays sieht das ein bisschen anders aus, denn dort dominiert der Landscape Modus, was gerade bei Smartphone-Apps manchmal unglückliche Anpassungen hervorrufen kann oder zum Teil gar nicht unterstützt wird.

Der Google Rekorder erhält mit dem jüngsten Update nun eine solche Landscape-Oberfläche, die ihr auf den folgenden Screenshots sehen könnt. Die normalerweise am unteren Rand platzierte Aktionsleiste wandert an den rechten Displayrand und der Hauptinhalt wird weitestgehend gestreckt. Dürfte sich auch auf dem Smartphone noch recht bequem nutzen lassen, ist aber recht eindeutig für noch größere Displays ausgelegt.

Sieht doch ganz schick aus und passt gut zum Material You-Design. Linkshänder würden sich vielleicht noch freuen, wenn sich die Buttons auf die andere Seite legen lassen, aber vermutlich sind sie das aus unzähligen anderen Apps ohnehin schon gewohnt.









[9to5Google]