Android 13: Das ist der neue QR-Code-Scanner – starke Leistung & erstaunliche Geschwindigkeit (Video)

Google wird mit dem Start von Android 13 viele Verbesserungen und einige neue Funktionen in das Betriebssystem bringen, von denen in der Vorschauphase schon einiges zu sehen ist. Dazu gehört auch ein QR-Code-Scanner, der über die Schnelleinstellungen jederzeit zugänglich sein soll und schon jetzt eine erstaunliche Geschwindigkeit beim Scannen und Erkennen zeigt.



Wer im Google Play Store nach QR-Code-Scannern sucht, kann sich vor Apps kaum retten. Auch in vielen Kamera-Apps und natürlich auch in Google Lens ist ein solcher Scanner integriert, mit dem sich die bekannten pixeligen Codes auslesen lassen. Dennoch sieht Google die Notwendigkeit, selbst einen solchen Scanner in das Betriebssystem zu integrieren. Dieser glänzt zwar nicht mit Features (welche sollten das auch sein?), ist aber einfach über die Schnelleinstellungen erreichbar und reagiert blitzschnell.

Im obigen Video seht ihr den Android 13 QR-Code-Scanner, wie er sich in der zweiten Developer Preview nutzen lässt. Natürlich trickst man ein wenig mit den Animationen, um eine höhere Geschwindigkeit zu simulieren, aber meiner Meinung nach geht das Konzept auf. Es sieht schick aus und mit nur einem weiteren Tap wird die URL hinter dem Code geöffnet. Sind im Code nur Informationen hinterlegt, werden diese direkt und ohne weiteren Tap angezeigt.

Weil QR-Codes längst zum Standard geworden sind und nach wie vor nicht jeder Nutzer einen solchen Reader auf dem Smartphone hat, ist eine native Android-Funktion sicherlich der richtige Weg. Schön wäre es, wenn sich der Leser auch über den Sperrbildschirm öffnen ließe, aber bisher ist das noch nicht möglich.

» Android 13: Speicherplatz sparen ohne Apps zu löschen – Google startet die neuen archivierten Apps

[9to5Google]